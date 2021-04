Acer przedstawia odświeżoną wersję wydajnego Chromebooka 311

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer przedstawia nowe funkcje Chromebooka 311, wykorzystującego ośmiordzeniowy procesor ARM i zapewniającego możliwość pracy do 15 godzin bez ładowania. Przystępny cenowo, ale wydajny Chromebook Acer 311 jest przeznaczony dla rodzin i studentów, którzy lubią spędzać cały dzień w ruchu. Ważąc zaledwie 1 kg i wykorzystując ośmiordzeniowy procesor ARM, Chromebook zapewnia wyjątkową mobilność oraz odpowiedni zapas mocy obliczeniowej. Wklęsłe klawisze o dużym skoku zostały zaprojektowane tak, aby pisanie było szybsze, dokładniejsze i wygodniejsze dla użytkownika. Komputer wyposażono także w odporny na wilgoć Touchpad oraz baterię zapewniającą możliwość pracy nawet przez 15 godzin.







Acer Chromebook 311 dysponuje funkcjonalnym portem USB-C, a dzięki łączności Wi-Fi 802.11ac oraz Bluetooth 4.2 może komunikować się z wieloma urządzeniami jednocześnie. Laptop ma też wbudowaną panoramiczną kamerę internetową 720p HDR. Dzięki wykorzystaniu systemu Chrome OS, użytkownik urządzenia ma natomiast do dyspozycji łatwy w obsłudze interfejs, ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i dostęp do milionów aplikacji na Androida w Google Play lub Chrome Web Store.



Krótki czas uruchamiania, łatwość obsługi, solidne zabezpieczenia i oszczędność energii to tylko niektóre z zalet systemu operacyjnego Chrome OS. Dzięki pakietowi Google Workspace, użytkownicy mogą również korzystać z alternatywnych programów biurowych i innych narzędzi komunikacyjnych, takich jak Microsoft Office i Skype.



Acer Chromebook 311 dostępny jest w sklepie Acer Store w cenie 1499 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Acer