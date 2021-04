Samsung Galaxy M12 debiutuje w Europie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung wprowadza na rynek europejski smartfon Galaxy M12. Sukces ubiegłorocznych modeli Galaxy M11 i Galaxy M21 zaowocował dalszym rozwojem serii M, która oferuje wyjątkowe funkcje w przystępnej cenie. Za sprawą ośmiordzeniowego procesora 2.0 GHz, smartfon Galaxy M12 oferuje zoptymalizowaną wydajność. Energooszczędny procesor zapewnia szybkie działanie urządzenia, płynny multitasking i zmniejszone zużycie energii podczas surfowania w sieci czy używania wielu aplikacji.







Bateria zawsze gotowa do pracy

Galaxy M12 wyposażono w imponującą baterię o mocy 5000 mAh i szybko działającą ładowarkę 15 W, która pozwala korzystać z urządzenia dzień i noc bez obaw o jego rozładowanie. Dzięki technologii adaptacyjnego szybkiego ładowania bateria M12 szybko wróci do poziomu pełnego naładowania.



Wyświetlacz skrojony na miarę

Ekran Galaxy M12 oferuje częstotliwość odświeżania 90 Hz. Dzięki wyświetlaczowi Infinity-V HD+ o przekątnej 6,5” wielbiciele filmowych czy telewizyjnych maratonów mogą cieszyć się ulubionymi treściami, także będąc w drodze. Niezależnie od tego, czy użytkownik gra, czy ogląda ukochany serial, ekran o proporcjach 20:9 i Dolby Atmos®, obsługiwane zarówno na słuchawkach przewodowych, jak i działających przez Bluetooth, zapewniają niezrównane wrażenia wizualne i słuchowe.



Wszechstronny zestaw aparatów

Galaxy M12 wyposażono w poczwórny aparat skonfigurowany tak, by umożliwić optymalne rejestrowanie ważnych momentów – również w drodze. Aparat główny 48 MP pozwala robić szczegółowe zdjęcia o niezrównanej wyrazistości. Obiektyw ultraszerokokątny 5 MP oferuje pole widzenia wynoszące 123º, które nadaje ujęciom szerszą perspektywę. Aparat Makro 2 MP zapewnia doskonałe zbliżenia. Natomiast aparat głębi 2 MP robi oszałamiające portrety. Wszystko to pozwala uchwycić każdą piękną chwilę w zaledwie kilka sekund.



Wyjątkowy design

Galaxy M12 idealnie leży w dłoni podczas oglądania ulubionych filmów czy programów, dzięki gładkim zaokrąglonym krawędziom. Całość uzupełnia efektowne, matowe wykończenie.



Wrażenia dostosowane do potrzeb

Galaxy M12 wyposażono w system operacyjny Android 11, oraz obsługę One UI Core, co gwarantuje płynność odtwarzania treści wizualnych i interakcji. Urządzenie umożliwia również korzystanie z popularnych aplikacji Samsung, m.in. Samsung Health, Galaxy Apps i Smart Switch, zapewniając pełnię doświadczenia Galaxy.



Dostępność

W Polsce Galaxy M12 będzie dostępny na przełomie kwietnia i maja.



























