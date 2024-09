Acer przedstawia swoją pierwszą przenośną konsolę do gier - Nitro Blaze 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer ogłosił dziś na targach IFA 2024 w Berlinie swoje wejście na rynek przenośnych urządzeń do gier, wprowadzając na rynek Acer Nitro Blaze 7 (GN771). Pierwsza generacja handheldów Acer ze sztuczną inteligencją została wyposażona w procesor AMD Ryzen 7 8840HS z technologią Ryzen AI, która optymalizuje wydajność i szybkość reakcji w szerokiej gamie gier i aplikacji. Urządzenie z łatwością zmieści się w każdej torbie lub kieszeni, dzięki czemu gracze mogą cieszyć się komfortową rozgrywką w każdej sytuacji. Nitro Blaze 7 jest wyposażony w 7-calowy wyświetlacz IPS Full HD (FHD) z dotykowym interfejsem, technologię AMD FreeSync Premium i niesamowicie szybką częstotliwością odświeżania 144 Hz. Pozwala to na doświadczanie przez graczy doskonałej grafiki i responsywnego sterowania podczas grania w ulubione tytuły AAA. System działa pod kontrolą systemu Windows 11 i jest wyposażony w nową aplikację Acer Game Space, która umożliwia dodawanie gier z różnych platform.







Acer Nitro Blaze 7: wydajny i mobilny sprzęt do gier ze sztuczną inteligencją

Nowy handheld do gier Acer Nitro Blaze 7 zapewnia niesamowitą wydajność i efektywność w codziennych grach i rozrywce. Dzięki procesorowi AMD Ryzen 7 8840HS, który może pochwalić się imponującą łączną liczbą 39 TOPS AI i technologią Ryzen AI, użytkownicy mogą oczekiwać zoptymalizowanej wydajności i obsługi funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Urządzenie wykorzystuje układ graficzny AMD Radeon 780M i Radeon Super Resolution w celu zapewnienia skalowania grafiki w czasie rzeczywistym i braku opóźnień. 7-calowy wyświetlacz dotykowy FHD (1920x1080) IPS oferuje szybką częstotliwość odświeżania 144 Hz, 100% pokrycie palety sRGB i AMD FreeSync Premium, aby zapewnić ultrapłynne sceny i rozgrywkę bez efektu rozrywania ekranu. Nitro Blaze 7 dysponuje także dyskiem do 2 TB M.2 NVMe PCIe SSD i 16 GB pamięci RAM LPDDR5x o przepustowości 7500 MT/s, co zapewnia wyższą szybkość transferu danych i przepustowość.



Dzięki nowej aplikacji Acer Game Space, użytkownicy mogą bez trudu poruszać się po dużej bibliotece gier. Zapewnia ona graczom szybki dostęp do tej przestrzeni i umożliwia selekcjonowanie ulubionych tytułów. Ponadto, jest w pełni kompatybilna z popularnymi platformami do gier i zawiera 3-miesięczną subskrypcję PC Game Pass zapewniającą dostęp do setek gier.



Bez względu na to, czy chodzi o dobór przedmiotów w ekwipunku, wyznaczanie tras dla postaci, czy zoom, konstrukcja Nitro Blaze zapewnia użytkownikom całkowicie intuicyjną kontrolę. Responsywne elementy sterujące interfejsu dotykowego pozwalają graczom na bardziej naturalne korzystanie z gier i dają więcej możliwości dla bardziej zaawansowanych mechanik rozgrywki. Dodatkowo, klawisz skrótu, natychmiast przenosi graczy do ich bibliotek gier, zaś joystick i przyciski kierunkowe Nitro Blaze jeszcze bardziej ułatwiają poruszanie się po świecie gier.

Dla zapewnienia szybkiej łączności, Nitro 7 obsługuje Wi-Fi 6E i posiada szereg portów do wygodnego parowania urządzeń i akcesoriów, w tym USB Type-C z szybkim ładowaniem oraz czytnik kart MicroSD do rozszerzenia pojemności pamięci.



Dokładne specyfikacje, ceny i dostępność zależeć będą od regionu dystrybucji.

























źródło: Info Prasowe - ACER