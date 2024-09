ASUS ExpertBook P5 - pierwszy Copilot+ PC dla biznesu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS przedstawia ExpertBook P5 (P5405) - przełomowy Copilot+ PC zaprojektowany z myślą o środowisku biznesowym. Wyposażony w najnowszy procesor Intel Core Ultra (Series 2) z mocą do 48 TOPS jednostki NPU, oferuje nawet 3-krotny wzrost wydajności AI w porównaniu z poprzednią generacją. Dzięki integracji z ASUS AI ExpertMeet komputer ten, oparty na sztucznej inteligencji, usprawnia procesy i poprawia jakość pracy. Elegancka i wytrzymała aluminiowa obudowa skrywa niesamowity wyświetlacz 2.5K 144 Hz, który zapewnia wyjątkowe efekty wizualne. Dzięki lekkiej konstrukcji o wadze zaledwie 1.29 kg, zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa i zrównoważonemu podejściu, ExpertBook P5 jest idealnym towarzyszem dla mobilnych profesjonalistów, którzy poszukują najwyższej wydajności i produktywności.







Przyszłość pracy

ExpertBook P5, stworzony z najwyższą dbałością o szczegóły, posiada niezwykle elegancką aluminiową obudowę, która harmonijnie łączy styl z ergonomią. Laptop waży zaledwie 1.29 kg, dzięki czemu jest lekki, a jednocześnie trwały, ponieważ spełnia rygorystyczne wymagania normy wojskowej MIL-STD 810H. Przestronnie zaprojektowana klawiatura z dobrze rozmieszczonymi klawiszami funkcyjnymi i dużym touchpadem poprawia komfort pracy, idealnie sprawdzając się podczas wideokonferencji i wielozadaniowości. Wyposażony w system chłodzenia ASUS ExpertCool, laptop zapewnia stabilne warunki pracy, zarówno przy otwartej, jak i zamkniętej pokrywie, co pozwala utrzymać wysoką wydajność nawet przy intensywnym użytkowaniu. ExpertBook P5 to urządzenie zaprojektowane z myślą o maksymalnej produktywności, pozwalając użytkownikom w pełni wykorzystać swoje możliwości.



W ramach zaangażowania firmy ASUS w zrównoważony rozwój, ExpertBook P5 stanowi znaczący krok naprzód w dziedzinie ekologicznej technologii. Laptop zwiększył swoją neutralność w obiegu zamkniętym o 10%, osiągając poziom 50% dzięki wykorzystaniu wskaźników Circular Transition Indicators (CTI) do oceny efektywności. Stosowanie materiałów z recyklingu oraz modułowa konstrukcja sprawiają, że ExpertBook P5 skutecznie odpowiada na problem e-odpadów.



Odkryj moc sztucznej inteligencji w trakcie spotkań

ASUS ExpertBook P5 został wyposażony w ASUS AI ExpertMeet - asystenta AI w urządzeniu, który przekształca spotkania w produktywne i angażujące doświadczenia. Dzięki zaawansowanym możliwościom sztucznej inteligencji, AI ExpertMeet poprawia jakość dźwięku, obrazu oraz komunikacji, co zapewnia płynne rozmowy i dokładne uchwycenie każdego istotnego szczegółu.



AI ExpertMeet oferuje szeroki zestaw funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które podnoszą jakość każdego spotkania. Funkcja AI Meeting Minutes precyzyjnie rejestruje i transkrybuje spotkania, tworząc szczegółowe podsumowania i wyodrębniając kluczowe punkty od różnych mówców. AI Translated Subtitles zapewnia tłumaczenia w czasie rzeczywistym, umożliwiając płynną komunikację w wielu językach. Dodatkowo, funkcja znaków wodnych pozwala na personalizację połączeń wideo za pomocą wizytówek i ekranowych znaków wodnych, co zwiększa bezpieczeństwo i profesjonalizm. Ochrona danych osobowych pozostaje priorytetem, dzięki czemu użytkownicy mogą skupić się na wymianie pomysłów bez obaw o prywatność. Wzmocnij swoje zespoły dzięki najnowszej technologii AI i uwolnij pełny potencjał wirtualnej współpracy.



ASUS ExpertGuardian: Strażnik Twoich poufnych danych

ASUS ExpertBook P5 wyposażony jest w zaawansowany system zabezpieczeń, który skutecznie chroni poufne dane. Laptop posiada BIOS klasy biznesowej zgodny z normą NIST SP 800-155, co zapewnia solidną ochronę przed atakami na oprogramowanie układowe. W połączeniu z technologiami Windows 11 Secured-core PC, ExpertBook P5 tworzy niezawodną barierę przed zagrożeniami związanymi z lukami w oprogramowaniu. Dla długoterminowej ochrony, ASUS oferuje pięcioletnie wsparcie dla aktualizacji BIOS-u i sterowników, co zabezpiecza system przed nowymi formami ataków.



ExpertBook P5 oferuje również bezpłatne roczne członkostwo McAfee+ Premium, które dodatkowo wzmacnia zabezpieczenia sprzętowe laptopa. Ten kompleksowy pakiet ochronny do zaawansowanego wykrywania zagrożeń wykorzystuje McAfee Smart AI, w tym opartej na sztucznej inteligencji detekcji deepfake’ów, co zapewnia ochronę przed zaawansowanymi atakami socjotechnicznymi. Dodatkowo, funkcja ochrony przed phishingiem w wiadomościach e-mail dodaje kolejną warstwę zabezpieczeń, która chroni przed próbami wyłudzenia danych.



ASUS Business Support

ASUS Business Support wychodzi naprzeciw najważniejszym potrzebom współczesnych profesjonalistów, oferując znacznie więcej niż standardową gwarancję. To kompleksowy pakiet usług, który obejmuje naprawy na miejscu, dedykowaną pomoc techniczną oraz całodobowe wsparcie klienta. Taki rozbudowany system wsparcia zapewnia użytkownikom ExpertBook minimalny czas przestoju i spersonalizowane podejście do rozwiązywania problemów technicznych.





























źródło: Info Prasowe - ASUS