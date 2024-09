LG gram AI z nowymi procesorami Intel Core Ultra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W dniach 3-8 września, podczas globalnej premiery Intel Core Ultra, zostanie zaprezentowany najnowszy laptop LG gram z procesorem Intel Core Ultra (seria 2). Znana z wysokiej wydajności i ultralekkiej konstrukcji seria LG gram integruje zaawansowane możliwości AI, zasilane przez najnowszy procesor Intel Core Ultra. LG gram 16 Pro, pierwszy model wyposażony w nowe procesory Intel, zostanie zaprezentowany pod koniec 2024 roku. Pierwszy laptop AI z serii LG gram oferuje 48 tera operacji na sekundę (TOPS), ustanawiając nowy standard dla komputerów AI i zapewniając wyjątkową wydajność, wymaganą do korzystania z funkcji Copilot. Zasilany najnowszym procesorem Intel Core Ultra, LG gram 16 Pro jest teraz bardziej wydajny dzięki zaawansowanym funkcjom AI, takim jak asystenci produktywności, tworzenie tekstu i obrazów oraz narzędzia do współpracy. Co więcej, wydłużony czas pracy baterii i wbudowany system bezpieczeństwa, zwiększają spokój i wygodę wykonywania zadań.







Procesor Intel Core Ultra (seria 2) AI, który jest trzykrotnie wydajniejszy od swojego poprzednika, znacznie zwiększa efektywność komputera w zakresie sztucznej inteligencji. Dzięki osiągom nawet do 48 TOPS NPU i 67 TOPS GPU, ten procesor nowej generacji oferuje aż do 120 TOPS platformy, co pozwala odblokować nowy poziom produktywności, jednocześnie maksymalizując wygodę użytkownika. Nowy LG gram oferuje płynniejsze wrażenia z użytkowania, ponieważ procesor Intel Core Ultra jest zoptymalizowany pod kątem komputerów z systemem Windows.



Zgodnie z wizją AI firmy "Affectionate Intelligence", czyli podejściem, które ma na celu zrozumienie potrzeb klientów i dostarczanie zróżnicowanych doświadczeń, które wykraczają poza tradycyjną sztuczną inteligencję, LG planuje dodać więcej modeli procesorów AI do swojej linii gram po wprowadzeniu LG gram 16 Pro z procesorami Intel Core Ultra (seria 2).

















źródło: Info Prasowe - LG