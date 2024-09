Sharp XParty Sing PS-932 oraz kieszonkowe radio Osaka DR-P520

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp Consumer Electronics prezentuje dwie ekscytujące nowości audio na targach IFA 2024. W tym roku hasłem przewodnim Sharp jest „Simply Better Lifestyle”, a te produkty oferują innowacyjne rozwiązania zarówno na wyjazdy kempingowe, jak i przyjęcia urodzinowe. Nowy głośnik imprezowy Sharp XParty Sing PS-932 nie tylko wypełni każdą imprezę największymi hitami, ale także zapewni zabawę karaoke i nastrojowe efekty świetlne. Cyfrowe radio kieszonkowe Sharp DR-P520 „Osaka” to najmniejsze i najbardziej zaawansowane przenośne radio firmy Sharp. Oferuje innowacyjne funkcje, takie jak BestTune i Slideshow, zapewniające wygodę użytkowania.







Kieszonkowe, przenośne radio Sharp DR-P520 „Osaka": najnowsza technologia w ultrakompaktowej formie

Jako uznany i odnoszący sukcesy producent urządzeń radiowych, firma Sharp robi nowy, ekscytujący krok w przyszłość, wprowadzając zupełnie nową serię „Osaka”. Kieszonkowe, przenośne radio Sharp DR-P520 „Osaka” wyróżnia się niezwykle kompaktowym, nowoczesnym designem i praktycznym paskiem do przenoszenia, który zapewnia łatwy transport podczas wędrówek, wędkowania lub pikniku. Muzyki można słuchać przez wbudowany głośnik lub przez słuchawki (przez gniazdo słuchawkowe 3.5 mm), a składana antena teleskopowa i blokada przycisków umożliwiają noszenie radia w kieszeni.



Nowa technologia BestTune łączy stacje FM, DAB i DAB+ w jedną przejrzystą listę. Wybór stacji opiera się na sile sygnału, zapewniając najlepszy wynik. Ulubione stacje można łatwo zapisać za pomocą jednego przycisku w dużej pamięci, która pomieści do 40 stacji BestTune, 40 stacji DAB i 40 stacji FM. Dzięki nowoczesnej funkcji SlideShow, DR-P520 wyświetla również zdjęcia i dodatkowe informacje ze stacji radiowych DAB+, które są widoczne na 2-calowym kolorowym wyświetlaczu z funkcją przyciemniania.



Dodatkowymi funkcjami są bezprzewodowe strumieniowanie muzyki przez Bluetooth 5.3 (dzięki czemu można zrezygnować z głośnika Bluetooth) oraz budzik. Przenośne radio cyfrowe jest wygodnie zasilane przez złącze USB-C lub zintegrowany akumulator litowo-jonowy, który można ładować przez USB-C.



Ceny i dostępność

Głośnik imprezowy Sharp XParty Sing PS-932 będzie dostępny od października 2024 r. w całej Europie. Sugerowana cena detaliczna wynosi 599 PLN.

Kieszonkowe radio Sharp DR-P520 „Osaka” będzie dostępne w całej Europie od stycznia 2025 roku. Sugerowana cena detaliczna wynosi 299 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Sharp