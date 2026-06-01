Acer rozszerza portfolio gamingowe o handheld Predator Atlas 8

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer rozwija gamingową linię Predator, prezentując Predator Atlas 8 — przenośne urządzenie do grania zaprojektowane z myślą o użytkownikach, którzy chcą korzystać z doświadczenia PC gamingowego także poza klasycznym stanowiskiem. Nowy handheld łączy procesory Intel Arc G-Series, grafikę do Intel Arc B390, system Windows 11, wydajne chłodzenie Predator AeroBlade oraz 8-calowy ekran WUXGA z odświeżaniem 120 Hz. Predator Atlas 8 został przygotowany dla graczy, którzy oczekują wysokiej wydajności, długiego czasu pracy na baterii i wygodnej obsługi w mobilnej formie. Urządzenie oferuje pełne środowisko Windows 11, dostęp do funkcji gamingowych, tryb XBOX Mode, aplikację PredatorSense oraz obsługę bibliotek gier PC, dzięki czemu może pełnić rolę kompaktowego, przenośnego centrum rozgrywki.







Predator Atlas 8 – mobilna wydajność dla graczy PC

Predator Atlas 8 (PA08-I51) korzysta z procesorów Intel Arc G-Series, w tym konfiguracji do Intel Arc G3 Extreme. Platforma została zaprojektowana z myślą o połączeniu wysokiej wydajności z efektywnością energetyczną, co ma kluczowe znaczenie w urządzeniach handheld, gdzie liczy się zarówno płynność rozgrywki, jak i czas pracy z dala od ładowarki. Za grafikę odpowiada układ do Intel Arc B390, oferujący obsługę ray tracingu oraz technologii Intel XeSS 3. Rozwiązanie wykorzystuje skalowanie obrazu wspierane przez AI, aby pomagać utrzymać wysoką liczbę klatek na sekundę w bardziej wymagających scenariuszach. W praktyce oznacza to płynniejszą rozgrywkę, mniejsze opóźnienie i lepszą jakość wizualną w formacie dostosowanym do mobilnego grania. Predator Atlas 8 może być wyposażony w do 24 GB pamięci LPDDR5X oraz do 1 TB pamięci masowej PCIe Gen 4 NVMe SSD. Użytkownik otrzymuje też wsparcie dla kart UHS-II microSD, co ułatwia rozszerzenie przestrzeni na gry, pliki i materiały multimedialne.



Predator AeroBlade – chłodzenie z metalowym wentylatorem

Wydajność handhelda wspiera układ chłodzenia inspirowany laptopami Predator. Predator Atlas 8 wykorzystuje dwa wentylatory, w tym metalowy wentylator Predator AeroBlade, który według danych Acer jest pierwszym takim rozwiązaniem w urządzeniu handheld z aktywnym chłodzeniem. Metalowy wentylator ma 89 łopatek o grubości 0.1 mm i został zaprojektowany tak, aby zwiększać przepływ powietrza nawet o 10%. Drugi wentylator wykonano z tworzywa, a całość uzupełnia strojenie Vortex Flow, które prowadzi powietrze przez wewnętrzne kanały obudowy i pomaga szybciej odprowadzać ciepło poza urządzenie. Takie podejście ma pozwalać utrzymać stabilną pracę podczas dłuższych sesji gamingowych, kiedy podzespoły pracują pod wysokim obciążeniem, a obudowa handhelda musi jednocześnie pozostać kompaktowa i wygodna w trzymaniu.



8-calowy ekran WUXGA z VRR

Predator Atlas 8 wyposażono w 8-calowy ekran dotykowy WUXGA o rozdzielczości 1920 × 1200, proporcjach 16:10 i odświeżaniu 120 Hz. Panel oferuje jasność do 500 nitów, 100-procentowe pokrycie przestrzeni sRGB oraz obsługę VRR, dzięki czemu obraz może lepiej dopasowywać się do zmiennej liczby klatek w grach. Ekran wspiera 10-punktowy multitouch, co ułatwia obsługę systemu, launcherów, ustawień i interfejsów dotykowych. Szkło ochronne Corning Gorilla Glass Victus z DXC pomaga chronić powierzchnię przed zarysowaniami i ograniczać refleksy, poprawiając czytelność obrazu w różnych warunkach oświetleniowych. Doświadczenie wizualne uzupełnia dźwięk DTS:X Ultra odtwarzany przez dwa głośniki o mocy 2 W. Wbudowane mikrofony z technologią Acer PurifiedVoice wykorzystują redukcję szumów wspieraną przez AI, co może poprawić jakość rozmów głosowych podczas rozgrywki online.



Windows 11, XBOX Mode i PredatorSense

Predator Atlas 8 działa pod kontrolą Windows 11, oferując graczom dostęp do szerokiego ekosystemu gier PC, launcherów, aplikacji i narzędzi systemowych. Urządzenie wspiera XBOX Mode, który ma upraszczać przechodzenie między systemem, ustawieniami i samą rozgrywką, ograniczając liczbę kroków potrzebnych do rozpoczęcia gry. Handheld oferuje również dostęp do XBOX Game Pass Premium oraz PC Game Pass w ramach odpowiednich okresów promocyjnych. Dzięki temu użytkownicy mogą szybciej rozpocząć korzystanie z biblioteki gier po uruchomieniu urządzenia. Po raz pierwszy na handheldzie dostępna jest także aplikacja PredatorSense, znana z laptopów gamingowych Predator. Pozwala ona monitorować parametry systemu, zmieniać tryby wydajności, personalizować podświetlenie RGB i zarządzać ustawieniami rozgrywki. Dedykowany przycisk PredatorSense umożliwia szybki dostęp do tych funkcji także w trakcie gry.



Sterowanie i łączność dla mobilnej rozgrywki

Układ sterowania w Predator Atlas 8 został zaprojektowany z myślą o wygodzie podczas dłuższych sesji. Urządzenie oferuje pełnowymiarowe analogi, przyciski A/B/X/Y, D-Pad, bumpery, triggery, przyciski makro oraz dedykowane przyciski do obsługi XBOX Game Bar Widget i PredatorSense. Szczególnie istotne są triggery L2/R2 Hall-effect oraz przełączniki regulacji triggerów. Użytkownik może dostosować sposób działania spustów do gatunku gry — od szybkiej reakcji w strzelankach po bardziej analogową kontrolę w wyścigach, symulatorach lotu i tytułach wymagających precyzyjnej modulacji nacisku.



Za łączność odpowiadają Intel Killer Wi-Fi 7 BE1775s i Bluetooth 5.4. Predator Atlas 8 oferuje także dwa porty Thunderbolt 4, które umożliwiają podłączanie akcesoriów, stacji dokujących, zewnętrznych ekranów i szybkich urządzeń peryferyjnych. Bateria o pojemności do 80 Wh wspierana jest technologią Intel Endurance Gaming i ma zapewniać dłuższą pracę w mobilnym scenariuszu, a urządzenie waży poniżej 810 g w konfiguracji z baterią 80 Wh lub poniżej 770 g z baterią 60 Wh.



Dostępność

Predator Atlas 8 będzie dostępny w Ameryce Północnej, regionie EMEA od października 2026 r.



















źródło: Info Prasowe - ACER