Acer wprowadza nowe karty graficzne z serii Predator BiFrost i Nitro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Acer, jeden z popularniejszych producentów komputerów gamingowych, zaprezentował podczas CES 2024 nowe karty graficzne, które mają zrewolucjonizować dotychczasowe doświadczenia graczy. Najnowsze karty graficzne od Acer zmieniają odczucia z gamingu, wykorzystując potęgę architektury AMD RDNA 3. Gracze mogą wykorzystać moc zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji i akceleratorów ray tracingu, otrzymując wysokie rozdzielczości i częstotliwości odświeżania w najbardziej konkurencyjnych tytułach. Te rewolucyjne karty posiadają nowy silnik AMD do kodowania/dekodowania multimediów, dostarczając dynamicznego zakresu kolorów i ulepszeń podczas gry lub streamingu. Dodatkowo obsługują one API DirectX 12 Ultimate, uwalniając wciągające i realistyczne efekty wizualne.







Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC

Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC to karta graficzna, która łączy w sobie potęgę układu AMD RDNA 3 z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi od Acer. Dzięki wsparciu dla PCIe 4.0 i dwóch złączom PCIe 8-PIN, gracze mogą spodziewać się znaczących skoków wydajności. Model ten charakteryzuje się solidnym systemem chłodzenia, z potrójnymi wentylatorami Predator FrostBlade 3.0, pierścieniową konstrukcją i falistą teksturą łopatek, zapewniając dzięki temu optymalną cyrkulację powietrza. Kompaktowe wymiary (281,9 x 117,9 x 61,4 mm) i zajmowanie 3 slotów sprawiają, że doskonale pasuje do różnych zestawów komputerowych.



Za dostarczenie wysokiej wydajności odpowiada pamięć GDDR6 o pojemności 16 GB i przepustowości 624 Gb/s, co przekłada się na błyskawiczne przetwarzanie i odwzorowanie obrazu w każdym momencie gry. Osiągi zegara są równie imponujące, gdyż częstotliwości taktowania sięgają do 2 254 MHz w trybie gry i do 2 565 MHz w trybie boost. Z myślą o wszechstronności, karta wyposażona jest w port HDMI 2.1 i trzy porty DisplayPort 2.1,a dzięki aplikacj Predator BiFrost Utility gracze mają możliwość monitorowania wydajności, dostosowanie prędkości wentylatorów i parametrów graficznych do własnych preferencji.



Karty graficzne Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC i Acer Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC

Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC oraz Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC to mocarze, stworzeni po to, by zanurzyć graczy w pełnym blasku najnowszych gier. Z wykorzystaniem przeprojektowanych jednostek obliczeniowych AMD RDNA 3, raytracingu i akceleratorów AI, karty te oferują gaming w wysokich rozdzielczościach takich jak 1440p i 4K. Imponujące taktowanie karty Nitro Radeon RX 7700 osiąga 2276 MHz w grach, a boost zdumiewające 2599 MHz. Natomiast Nitro Radeon RX 7800 osiąga 2254 MHz w grach i boost na poziomie 2565 MHz.



Nowością w kartach graficznych Acer Nitro jest zastosowany nowy silnik kodowania/dekodowania multimediów, umożliwiający kodowanie obrazu o wysokiej rozdzielczości. To oznacza, że użytkownicy mogą cieszyć się multimediami o doskonałej jakości, pełnym spektrum kolorów i dynamicznych ulepszeniach, niezależnie od tego, czy eksplorują świat gier, przesyłają strumieniowo filmy, czy tworzą projekty.



Ważnym elementem jest także dbałość o temperaturę. GPU Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC i Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC wyposażone są w podwójne wentylatory Nitro FrostBlade, poprawiające przepływ powietrza i skutecznie odprowadzające ciepło z obudowy. Zaawansowany system chłodzenia został sprytnie ukryty pod starannie zaprojektowaną obudową o wymiarach 279 x 129.62 x 50.42 mm, przy zachowaniu 2,5-slotowej konstrukcji, co pozwala graczom maksymalizować przestrzeń bez utraty wydajności. Nowe karty graficzne posiadają jeden port HDMI 2.1 i trzy gniazda DisplayPort 2.1.























