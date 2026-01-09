Acer wprowadza procesory AMD Ryzen AI 400 Series do Copilot+ PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer, podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas, rozszerza portfolio Copilot+ PC z Windows 11 o nowe modele i konfiguracje z procesorami AMD Ryzen AI 400 Series (architektura „Zen 5”). Od smukłej linii Swift, przez mainstreamowe Aspire, po gamingową serię Nitro. To ruch, który ma przenieść doświadczenia AI działające lokalnie na urządzeniu do kolejnych segmentów, bez ograniczania się wyłącznie do najwyższej półki. Acer Swift Go 16 AI (SFG16-A71 / SFG16-A71T) trafia do segmentu thin-and-light jako laptop do pracy i codziennej produktywności w nowej konfiguracji z AMD Ryzen AI 9 465 oraz grafiką AMD Radeon 880M. W specyfikacji przewidziano do 32 GB LPDDR5X i do 1 TB SSD PCIe, a do wideorozmów kamerę 5 MP IR z HPD (Human Presence Detection). Całość uzupełniają: ekran OLED od rozdzielczości WUXGA+, głośniki DTS:X Ultra z technologią antywibracyjną, zestaw trzech mikrofonów oraz bateria 65 Wh.







Swift Go 16 AI jest też przygotowany pod pracę z peryferiami: oferuje 2x USB-C (full-function), 2x USB-A, HDMI 2.1, czytnik microSD i gniazdo audio. Za łączność odpowiadają Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Wśród funkcji znajdują się m.in. Copilot+ PC, Acer My Key, Acer PurifiedView i Acer PurifiedVoice, a także touchpad z funkcjami sterowania (multi-control).



Acer Aspire 14 AI i Aspire 16 AI - mainstream z Ryzen AI, 16:10 i opcją OLED

Nowe Aspire 14 AI (A14-A71M/T) oraz Aspire 16 AI (A16-A71M/T) to propozycje dla użytkowników, którzy szukają możliwie uniwersalnych laptopów do nauki i pracy – z naciskiem na wygodę i codzienną wydajność. Aspire 16 AI jest dostępny w konfiguracjach do AMD Ryzen AI 9 465 z Radeon 880M, a Aspire 14 AI do AMD Ryzen AI 7 445 z Radeon 840M. Laptopy oferują do 32 GB LPDDR5X oraz do 1 TB SSD M.2 PCIe Gen 4, a bateria ma pojemność 65 Wh. Oba Aspire AI stawiają na ekran w proporcjach 16:10: WUXGA (1920 × 1200) z odświeżaniem do 120 Hz, w wariantach dotykowych i niedotykowych, z opcją panelu OLED (w zależności od konfiguracji). Do rozmów zastosowano kamerę 1080p FHD IR z przesłoną prywatności, audio DTS Audio oraz zestaw trzech mikrofonów. Wśród portów są 2x USB-C, 2x USB-A, HDMI 2.1, microSD i gniazdo audio, a łączność zapewniają Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 lub nowszy.



Acer Nitro V 16 AI - gaming z Ryzen AI i RTX 5070

W segmencie gamingowym Acer wprowadza Nitro V 16 AI (ANV16-A71) – model przewidziany w konfiguracjach do AMD Ryzen AI 9 465 oraz NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU. Laptop wyposażono w 16-calowy ekran WUXGA 16:10 (1920×1200) z odświeżaniem 180 Hz i pokryciem 100% sRGB, MUX Switch oraz pamięć do 32 GB DDR5 i dysk do 2 TB PCIe M.2 NVMe SSD. W kontekście pracy pod obciążeniem zastosowano układ chłodzenia dual fan / dual-intake / dual-exhaust. Wymiary to 356,5 × 260 × 11.37–19.9 mm, a waga 2.1 kg. Nitro V 16 AI wspiera Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4, a w zestawie portów znajduje się m.in. USB4 Type-C (full function), USB-A 3.2 Gen 2 z funkcją ładowania offline, 2x USB-A 3.2, HDMI 2.1, RJ-45, gniazdo combo 3.5 mm, DC-in i Kensington lock. Do prowadzenia rozmów producent zastosował kamerę FHD IR z przesłoną, audio DTS:X Ultra oraz zestaw trzech mikrofonów.



Funkcje AI Acer: Copilot+ PC, Intelligence Space i narzędzia do komunikacji

W nowych konfiguracjach Acer dodaje pakiet narzędzi AI, które mają poprawiać komfort codziennej pracy i komunikacji: Acer Intelligence Space, AcerSense, PurifiedVoice, PurifiedView oraz programowalny skrót Acer My Key. W Nitro dochodzi też NitroSense i 4-strefowe podświetlenie klawiatury RGB, a w Swift Go – touchpad z funkcjami sterowania.



Dostępność

Laptopy Acer Swift Go 16, Aspire 14 AI, Aspire 16 AI dostępne będą w regionie EMEA od marca 2026 r.

Acer Nitro V 16 AI będzie dostępny w regionie EMEA od drugiego kwartału 2026 r.































