Adapter NAVITEL CPA5 - CarPlay i Android Auto bez kabli

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

NAVITEL prezentuje NAVITEL CPA5, kompaktowy adapter umożliwiający bezprzewodowe korzystanie z systemów Apple CarPlay i Android Auto w samochodach wyposażonych wyłącznie w ich przewodową obsługę. Urządzenie pozwala szybko i wygodnie unowocześnić fabryczny system multimedialny, eliminując konieczność każdorazowego podłączania smartfona za pomocą kabla USB. NAVITEL CPA5 został zaprojektowany z myślą o kierowcach, którzy cenią wygodę i nowoczesne rozwiązania. Szybka i prosta instalacja typu plug-and-play sprawia, że wystarczy podłączyć adapter do portu USB i przeprowadzić jednorazową konfigurację, aby od razu korzystać z bezprzewodowego Apple CarPlay lub Android Auto.







Dzięki bezprzewodowej komunikacji użytkownicy mogą komfortowo korzystać z najważniejszych funkcji multimedialnych i nawigacyjnych, takich jak odtwarzanie muzyki, wykonywanie połączeń telefonicznych, korzystanie z map czy obsługa kompatybilnych aplikacji – bez plączących się przewodów i konieczności każdorazowego podłączania telefonu. Kompaktowa konstrukcja adaptera sprawia, że urządzenie pozostaje niemal niewidoczne po instalacji, a szybkie i stabilne połączenie zapewnia płynne działanie systemu podczas codziennej jazdy.



NAVITEL CPA5 to praktyczne rozwiązanie dla kierowców, którzy chcą zwiększyć komfort użytkowania samochodowego systemu multimedialnego i cieszyć się pełną swobodą korzystania z funkcji smartfona podczas podróży. Urządzenie posiada wskaźnik LED informujący o stanie pracy adaptera, w tym o zasilaniu, nawiązaniu połączenia oraz bieżącej aktywności. Dzięki temu użytkownik może w prosty sposób kontrolować poprawność działania urządzenia.



Adapter NAVITEL CPA5 można kupić w sklepie Media Expert w cenie 129 PLN.



























źródło: Info Prasowe - NAVITEL