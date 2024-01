Adrenalin Edition 24.1.1 z generatorem AMD Fluid Motion Frames

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

firma AMD udostępniła właśnie sterownik AMD Software: Adrenalin Edition 24.1.1, który wprowadza funkcję AMD Fluid Motion Frames (AFMF) pozwalającą zwiększyć liczbę FPS nawet o 97%. Ten wzrost jest możliwy dzięki uruchomieniu generowania dodatkowych klatek w dowolnej grze DirectX 11 i 12 na poziomie sterownika AMD. AFMF można włączyć albo dla poszczególnej gry albo globalnie dla wszystkich. Można w tym celu użyć wygodnej opcji HYPR-RX, która pozwoli dodatkowo zwiększyć płynność dzięki zaaplikowaniu odpowiedniej funkcji w grze (FSR) albo sterowniku (Radeon Boost lub RSR).







AFMF jako globalny generator klatek może przydać się zarówno graczom korzystającym z zaawansowanych kart graficznych AMD Radeon RX 7000, jak i najnowszym procesorom AMD Ryzen 8000G, które wyposażone są w mocne zintegrowane układy graficzne AMD Radeon 700M. Nowy pakiet AMD Software wprowadza ponadto funkcje skalujące obraz wideo oraz wykrywające tekst w transmisjach na żywo na bazie adaptacyjnej technologii uczenia maszynowego. Dodano też ulepszenia w zakresie enkodowania AV1, HEVC, AVC i OBS.



Do sprzedaży trafiła też nowa karta graficzna AMD Radeon RX 7600 XT, którą firma AMD zapowiedziała na początku stycznia na targach CES 2024. Dzięki aż 16 GB pamięci jest to karta dla graczy, którzy chcą grać w najwyższych ustawieniach we wszystkie współczesne gry w 1080p i chcą być przygotowanym na to, co przyniesie przyszłość. W takim przypadku dodatkowym atutem jest też obsługa DisplayPort w standardzie 2.1 oraz HDMI 2.1a, które umożliwią wykorzystanie najnowocześniejszych monitorów do gier. Karty graficzne AMD Radeon RX 7600 XT są oferowane przez producentów takich, jak Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire i XFX w cenie rozpoczynającej się od 329 USD.

















Źródło: Info Prasowe - AMD