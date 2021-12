AeroCool Skyline ARGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jeśli po nowym roku ktoś planuję budowę nowego komputera lub zmianę obudowy dotychczasowego, to AeroCool wkrótce zaprezentuje nowe "ubranko" dla PeCeta. Model Skyline ARGB, to typowa konstrukcja w standardzie Mid-Tower, zaprojektowana wizualnie dość skromnie, ale udekorowana efektownymi wstawkami RGB LED na frontowym panelu ze szczotkowanego aluminium. Przy wymiarach 180 mm x 440 mm x 385 mm, w środku zmieścimy kartę graficzną o długości do 38 cm oraz schładzacz wieżowy CPU o wysokości do 155 cm. W standardzie dostaniemy tylko jeden wentylator 120 mm na tylnej ścianie, ale na froncie możemy założyć kolejne dwa lib chłodnicę 240 x 120mm. Ceny jeszcze nie podano.



























Źródło: TechPowerUP