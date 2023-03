Aktualizacja systemu konsoli PlayStation 5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Sony Interactive Entertainment ma przyjemność poinformować o aktualizacji, która jest dostępna do pobrania od dziś dla wszystkich użytkowników konsoli PlayStation 5. Najnowsza aktualizacja zawiera wiele zmian i udogodnień, których wyczekiwali członkowie społeczności PlayStation. Są to m.in.:

- Możliwość połączenia z chatem głosowym Discord z poziomu PlayStation 5

- Nowe ikony i funkcje społecznościowe

- Możliwość ręcznego dodawania zrzutów ekranu do PlayStation App

- Wsparcie VRR dla rozdzielczości 1440p

- Usprawnienie biblioteki gier

- Usprawniona migracja zapisów rozgrywki z PlayStation 4 do PlayStation 5 i wiele innych

Szczegółowe informacje na temat aktualizacji są dostępne na Blogu PlayStation.









Źródło: Info Prasowe / SONY