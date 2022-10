Alienware - Aurora R15, klawiatura Tenkeyless oraz monitor QD-OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Alienware zaprezentowała trzy nowe urządzenia: odświeżony komputer stacjonarny do gier Aurora R15, kompaktową i oferującą wiele funkcjonalności klawiaturę Tenkeyless oraz drugi monitor QD-OLED. Nowy komputer stacjonarny Alienware Aurora R15 ma znacząco wyższe osiągi dzięki najnowszym procesorom 13. generacji Intel Core, karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 40 Series oraz szerokiemu wachlarzowi usprawnień systemowych. W celu osiągnięcia lepszego chłodzenia oraz zapewnienia najwyższych osiągówi, wszystkie konfiguracje oparte o procesory 13. generacji Intel Core z serii K zostały wyposażone w poniższe ulepszenia:ulepszenia:

• 240 mm system chłodzenia cieczą (LC) z możliwością rozbudowy do systemu chłodzenia cieczą 240 mm Cryo-tech

• Pięć 120 mm wiatraków: 240 mm jednostka LC służąca jako dwa wiatraki wyciągowe na górze, jeden dodatkowy wiatrak wyciągowy z tyłu oraz dwa wiatraki nawiewu od przodu. (patrz rozwinięcie news’a...)



• Sześciokątne wentylatory boczne wytwarzające dodatkowy przepływ powietrza

• 12-fazowy regulator napięcia procesora umożliwia długotrwałe działanie na najwyższych obrotach

• Radiatory regulatora napięcia na płycie głównej zapewniają maksymalny poziom chłodzenia

• Zasilacz klasy 80 Plus Platinum zapewnia wysoką wydajność energetyczną

• Szybkość pamięci zwiększona do DDR5 4800 MHz (albo MT/s)

• Zdefiniowana architektura pamięci pozwala na osiągnięcie najwyższej szybkości UDIMM co poprawia osiągi



Ulepszenia te pozwalają dostarczać do procesora o 58% mocy więcej, dzięki czemu uzyskujemy dwucyfrową poprawę osiągów przy jednoczesnym spadku temperatury działania procesora o nawet 5 stopni Celsjusza. Dodatkowo, nowa strategia rozwiązań z zakresu chłodzenia zwiększa przepływ powietrza w systemie o 19%, jednocześnie ograniczając emisję hałasu przy zadaniach obciążających procesor nawet o 66% oraz nawet o 9% przy zadaniach obciążających kartę graficzną.



Komputer Aurora R15 został wyposażony w zasilacz o mocy do 1350 W (w poprzedniej generacji 1000 W), zaprojektowany do obsługi flagowej karty graficznej NVIDIA – GeForce RTX 4090. Zmieniono również umiejscowienie gniazd grafiki, tak aby umożliwić montaż większych kart (do trzech razy szersze karty). Oprócz oferowanych kart NVIDIA GeForce RTX 40 Series oraz 30 Series, komputer Aurora R15 będzie również można skonfigurować z grafiką AMD Radeon RX 6000 Series, która będzie idealnym rozwiązaniem do pierwszego monitora QD-OLED AMD FreeSync, o czym więcej poniżej.























Źródło: Info Prasowe / DeLL Technologi

Nowa ergonomiczna klawiatura Alienware Tenkeyless (AW420K) pomaga odzyskać przestrzeń na biurku, nie poświęcając przy tym wygody prowadzenia rozgrywek. Mniejszy format bez klawiatury numerycznej zapewnia więcej miejsca na dynamiczny ruch myszką. Promując czyste i zorganizowane środowisko grania, AW420K usprawnia zarządzanie kablami i umożliwia ich wszechstronną organizację. Dzięki prowadnicy kabla umieszczonej pod spodem klawiatury możesz wyprowadzić kabel z lewej, z prawej, z dołu lub ze środka, tak aby nie przeszkadzał i pasował do zoptymalizowanego środowiska grania.Kompaktowa klawiatura jest łatwa w transporcie. W drodze na turniej lub do domu znajomego niewielkie wymiary (14,46” szerokości x 5.81” długości) pozwalają na przechowanie klawiatury w plecaku Alienware Horizon Travel Backpack lub w innym kompatybilnym futerale podróżnym. Pakując ją, po prostu odłącz kabel USB z paracordu, aby ułatwić przechowywanie. Klawiatura jest także łatwa w czyszczeniu. Klawisze umieszczone są na gładkiej metalowej płytce ograniczającej możliwość przedostania się kurzu lub okruchów.Oparta na solidnych rozwiązaniach technologicznych, klawiatura AW420K zapewnia responsywną i niezmienną pracę klawiszy oraz trwałość. Cieszące się wielkim uznaniem w branży przełączniki CHERRY MX Redi zapewniają wysoką niezawodność i trwałość dzięki stykom wykonanym ze złota. Gruba warstwa złota zapewnia, że miejsca styku oczyszczają się same oraz daje przełącznikom trwałą ochronę przed korozją, co gwarantuje ponad 100 milionów aktywacji bez straty jakości. Dodatkowo, nakładki klawiszy z PBT (politereftalan butylenu) wykonane w technice double shot posiadają dwie warstwy materiału połączone w taki sposób, by zapewnić trwałość podczas gdy trwałe oznaczenia klawiszy osadzone na stałe w nakładkach zapewniają odpowiednią sztywność i odporność na ścieranie.Po prezentacji pierwszego gamingowego monitora QD-OLED na początku roku – uznanego przez Tom’s Guide za Produkt Roku oraz przez GamesRadar+ za Najlepszy monitor ultraszeroki, Alienware rozszerza ofertę QD-OLED o monitor Alienware 34 Curved QD-OLED (AW3423DWF), zapewniający rozrywkę najwyższej klasy i zapowiada atrakcyjną cenę.Osobom poszukującym zwiększonego realizmu monitor Alienware 34” Curved QD-OLED zapewnia oszałamiające obrazy oraz super-płynną liczbę klatek, co pozwoli odmienić wrażenia z grania. Tak jak w przypadku poprzednio prezentowanego modelu AW3423DW, nowy monitor zapewnia tę samą doskonałą jakość obrazu w technologii Quantum Dot-OLED, w tym niezmienną jednolitość i szeroką paletę kolorów, głęboką czerń oraz wysoką jasność. Z rozdzielczością WQHD (3440 x 1440) oraz błyskawiczną prędkością reakcji na poziomie 0 1 ms GtG, gracze mogą wyprzedzić konkurencję bez przycinania, opóźnień sygnału ani rozmycia obrazu, grając nawet w gry charakteryzujące się szybkim tempem rozgrywki. Monitor współpracuje również z konsolami najnowszej generacji z VRR do 120 Hz.Monitor QD-OLED AW3423DWF zaprojektowany został z funkcjonalnościami premium w tym:• Certyfikacja AMD FreeSync Premium Pro oraz VESA AdaptiveSync Display: Ciesz się grami w wysokiej rozdzielczości, bez przycinania i bez opóźnień.• Natywna częstotliwość odświeżania 165 Hz: Pozwala na przedstawianie szybko poruszających się obrazów tak wyraźnie, że gracze mogą reagować szybciej na zmieniającą się sytuację w grze.• Nowy Joystick OSD: Zyskaj dostęp do różnorodnych profili ustawień dla graczy (FPS, MOBA/RTS, RPG) i łatwo przełączaj na nowy tryb Twórcy, jeżeli jesteś graczem, który tworzy własne treści.• ComfortView Plus z certyfikatem TUV: Pomaga ograniczyć emisje światła niebieskiego bez pogarszania jakości kolorów QD-OLED.Monitor będzie dostępny w kolorze ciemnej strony księżyca oraz jest węższy, co pozwala na łatwiejszy montaż na ścianie. Dostarczany jest ze standardową trzyletnią gwarancją na sprzęt.Ceny i dostępność urządzeń na poszczególnych rynkach zostaną opublikowane przez markę w późniejszym terminie.