Alienware 500Hz - Najszybszy IPS w wersji AMD FreeSync Premium

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

W serii Alienware swoją premierę miał już przełomowy, najszybszy na świecie monitor gamingowy z matrycą IPS i częstotliwością odświeżania 500Hz. Teraz Dell Technologies prezentuje wersję AMD FreeSync Premium. Zaprojektowany dla graczy mających najwyższe oczekiwania wobec technologii, nowy monitor gamingowy Alienware 500Hz wyróżnia się niewiarygodną czystością i płynnością obrazu, idealną na potrzeby gier pełnych akcji i rywalizacji z innymi. Efekty wzmacnia nowość w postaci opcji płynnej współpracy z każdym nowoczesnym procesorem graficznym, w tym najnowszymi komponentami AMD.







Szczegółowy opis funkcji:

• Szybkość. Częstotliwość odświeżania ekranu 500Hz (natywna: 480Hz) w zestawieniu z matrycą Fast IPS gwarantują niesamowity poziom czystości i płynności obrazu. Certyfikaty AMD FreeSync Premium oraz VESA AdaptiveSync zapewniają rozgrywkę bez ryzyka zacinania się i frustracji, nawet w przypadku szybkich gier akcji. Czas reakcji matrycy (GTG) wynosi 0.5 ms, co całkowicie eliminuje smugi i rozmycia.

• Jakość barw. Matryca Fast IPS pozwala osiągnąć spójność obrazu pod każdym kątem patrzenia, radzi sobie z tym zdecydowanie lepiej niż konkurencyjne matryce TN, poza tym oferuje 99% pokrycia przestrzeni barw sRGB i obsługuje treści HDR w formacie HDR10. Dzięki rozwiązaniu ComfortView Plus, z certyfikatem TUV, zmniejsza emisję szkodliwego niebieskiego światła przy zachowaniu wysokiej jakości obrazu, co pozwala cieszyć się grą dłużej, w komfortowych warunkach.

• Nowy design. Wbudowany, wysuwany wieszak na słuchawki pomaga utrzymać porządek na biurku. Podstawa w kształcie sześciokąta zajmuje mniej miejsca, a znaczniki wysokości ułatwiają regulację, dzięki czemu każdy gracz może ustawić monitor według swoich upodobań.



Sprzęt będzie dostępny w sprzedaży za pośrednictwem strony dell.com od 12 września.

































Źródło: Info Prasowe - Dell