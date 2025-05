Alienware Aurora - nowa seria laptopów dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po raz pierwszy od prawie dwóch dekad Alienware wprowadza na rynek nową linię laptopów dla graczy. Komputery przenośnie Aurora dostosowują się do potrzeb każdego entuzjasty gamingu. Od intensywnych sesji gier, po dojazdy do pracy i przesiadki na lotniskach – niezależnie od miejsca, laptopy Aurora płynnie przełączają się między pracą, a rozrywką. Aurora łączy komfort i wydajność w eleganckiej, dyskretnej obudowie. Zachowuje przy tym uniwersalność, co oznacza, że będzie to sprzęt niemal dla każdego. Do tego dochodzi dopracowany wygląd, z odrobiną inspiracji science fiction. Pokryta oszałamiającym satynowym wykończeniem Interstellar Indigo i ozdobiona opalizującym logo Alienware, Aurora oddaje tajemnicę nocnego nieba.







Na jeszcze lepszą mobilność wpływa usunięcie tylnej osłony termicznej, dzięki czemu Aurora z łatwością zmieści się np. w plecaku. System chłodzenia umieszczono pod urządzeniem i wykorzystuje przestrzeń, w której normalnie znajdowałaby się tylna nóżka. Rozwiązanie, nazwane Cryo-Chamber, pomaga zmaksymalizować wlot powietrza i skutecznie odprowadzać ciepło poprzez odpowiednio rozmieszczone otwory wentylacyjne. Na uznanie zasługują cztery otwory wylotowe, trzy miedziane rurki cieplne, wloty powietrza nad klawiaturą (i w samej komorze Cryo-Chamber) oraz dwa ultracienkie wentylatory łopatkowe, które składają się na konstrukcję komory Cryo-Chamber.



Ekran dla wymagających graczy

Aurora to również nowy 16-calowy wyświetlacz QHD+. Gracze będą mogli cieszyć się niesamowicie płynną, responsywną rozgrywką z częstotliwością odświeżania do 240 Hz, żywymi kolorami przy jasności 500 nitów i dodatkową obsługą NVIDIA® G-SYNC. Niezależnie od tego, czy chodzi o dynamiczną rozgrywkę esportową, czy wciągające gry RPG, ekran zapewnia najwyższej jakości wrażenia.



Dopasowane podświetlenie

Podczas gdy oświetlenie jest dla wielu osób kluczowym elementem komputera, równie istotne jest, by umożliwić ustawienie go do konkretnych potrzeb i miejsca, w którym akurat przebywamy. Po mocnym debiucie w zeszłym roku, Alienware wprowadza do Aurory tryb Stealth Mode. Ta przydatna funkcja powstała dzięki inspiracji samych użytkowników, którzy uznali efekty świetlne za rozpraszające w miejscach, takich jak biblioteka, kawiarnia czy szkolna klasa. Teraz szybkie dotknięcie dedykowanego przycisku Stealth Mode (skrót klawiszowy F7) zmienia podświetlenie klawiatury na białe i przełącza tryb wydajności na tryb cichy, a ten z kolei wycisza hałas wentylatora i wydłuża żywotność baterii.



Laptopy nie tylko do grania i rozrywki

Poza grami, laptopy Aurora zostały zaprojektowane tak, aby przeglądanie stron internetowych, podróżowanie i codzienne zadania były łatwe i przyjemne. Na większy komfort podczas codziennego użytkowania i długich sesji grania wpływają przede wszystkim:

• Płynne kontury sprawiają, że laptop jest wygodniejszy do trzymania i przenoszenia.

• Poduszka pod nadgarstki zapewnia bardziej komfortowe pisanie.

• Otwieranie pokrywy laptopa jedną ręką dzięki ściętej przedniej krawędzi.

• Umieszczenie portów z tyłu poprawia zarządzanie kablami i zapewnia więcej miejsca na płynne poruszanie myszą.



Dzień z życia z laptopem Aurora

Alienware Aurora to nie tylko laptop do gier – to codzienny towarzysz, gotowy do działania o każdej porze i w każdym miejscu. Dzięki układom graficznym NVIDIA GeForce RTX z serii 50 oraz technologii NVIDIA DLSS 4, zyskujemy ogromny wzrost wydajności, błyskawiczne generowanie obrazów i jeszcze więcej możliwości twórczych z NVIDIA Studio.

Aurora oferuje elastyczne konfiguracje układów graficznych - do wyboru są karty GeForce RTX z serii 30, 40 lub 50 - wraz z wysokowydajnymi procesorami Intel i szybkimi kartami pamięci, dzięki czemu poradzi sobie z każdym wyzwaniem.

W jakich sytuacjach mogą sprawdzić się nowe urządzenia Alienware? Oto kilka potencjalnych scenariuszy:

• Poranek: Zmierzasz na zajęcia lub do biura, a Twój Alienware Aurora jest schowany w torbie. W sali wykładowej lub sali konferencyjnej aktywujesz tryb Stealth, aby laptop pozostał niezauważony i dłużej pracował na baterii. Robisz notatki, wyświetlasz prezentacje, zajmujesz się projektami badawczymi i przełączasz się pomiędzy aplikacjami w tym samym czasie. Wyraźna klawiatura, pełnowymiarowy panel numeryczny i responsywny trackpad sprawiają, że nawet najbardziej przyziemne zadania stają się dziecinnie proste.

• Popołudnie: Dzień pracy/szkoły dobiegł końca i nadszedł czas, aby udać się do znajomego na poważną rozgrywkę. Uwalniasz pełny potencjał Aurory: wyłączasz tryb Stealth, obserwujesz, jak aktywuje się oświetlenie AlienFX i czujesz, że maszyna przechodzi w tryb wydajności, gdy zanurzasz się w swoich ulubionych grach. Szeroka gama portów umożliwia łatwe podłączenie myszy, klawiatury, zestawu słuchawkowego i zewnętrznych monitorów, przekształcając Aurorę w przenośną stację do nawet najbrudniejszych zadań. Możesz zarządzać wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi Alienware, oświetleniem RGB, biblioteką gier, w dodatku nie tylko za pomocą aplikacji Alienware Command Center.

• Wieczór: Po powrocie do domu, relaksujesz się i streamujesz swoją rozgrywkę lub nadrabiasz zaległości w mediach społecznościowych, a wszystko to na tym samym urządzeniu. Wyświetlacz z żywymi kolorami 16:10 QHD+, w połączeniu z wciągającym dźwiękiem Dolby Atmos, tworzy naprawdę wciągające wrażenia.



Ceny, konfiguracje i dostępność

W ramach zupełnie nowej rodziny laptopów Aurora dostępne są dwa modele: Alienware Aurora 16, czyli wersja dla mniej wymagających lub Alienware 16X Aurora dla graczy, którzy szukają mocniejszych wrażeń. Wybrane konfiguracje będą dostępne w Europie już pod koniec maja tego roku.





















źródło: Info Prasowe - Alienware