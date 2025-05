DeepCool CH690 Digital - nowe obudowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool ogłasza premierę modelu CH690 DIGITAL – nowej generacji obudowy komputerowej w portfolio producenta, która łączy monitorowanie systemu w czasie rzeczywistym (wyświetlacz cyfrowy), konfigurowalne chłodzenie i elegancką a jednocześnie efektowną estetykę, idealną do wydajnych zestawów komputerowych. Zaprojektowana zarówno dla graczy, jak i profesjonalistów, CH690 DIGITAL oferuje wyjątkowy przepływ powietrza, szeroką kompatybilność i innowacyjne funkcje, odpowiadając na potrzeby współczesnych entuzjastów PC i ich maszyn.







Obudowa CH690 DIGITAL została wyposażona w zintegrowany wyświetlacz cyfrowy, który zapewnia natychmiastowy dostęp do kluczowych statystyk systemu, takich jak temperatura CPU, GPU i zasilacza (zarówno w jednostkach °C/°F), zużycie energii, wykorzystanie zasobów oraz częstotliwość taktowania wybranych komponentów. Dzięki przełączanym trybom wyświetlania, użytkownicy mogą z łatwością monitorować prędkości wentylatorów i wydajność systemu, przekształcając obudowę w nowoczesne centrum dowodzenia, dbając jednocześnie o optymalną pracę PC.



Stworzona z myślą o doskonałej efektywności cieplnej, CH690 DIGITAL obsługuje rozbudowane konfiguracje chłodzenia, w tym chłodnice AiO o długości do 420 mm na górze, 280 mm z boku oraz 360 mm w osłonie zasilacza. Siatkowana osłona PSU umożliwia pionowy przepływ powietrza, a nieskończoność opcji na ustawienie wentylatorów gwarantuje efektywne odprowadzanie ciepła tak, jak sobie to zaplanujesz. Obudowa pomieści karty graficzne o długości do 450 mm, zasilacze do 180 mm oraz chłodzenia powietrzne CPU o wysokości do 182 mm, co czyni ją idealnym wyborem dla high-endowych zestawów. Nic, tylko budować PC i grać.



CH690 DIGITAL posiada częściowo szklany panel boczny, oferujący efektowny widok wnętrza komputera przy zachowaniu czystej i solidnej konstrukcji. Dla lepszego przepływu powietrza, panel tylny (który w domyślnej konfiguracji również jest szklany), można wymienić na siatkowy z uchwytem na wentylator (wersja siatkowa dołączona jest do zestawu). Zintegrowany slot na pasek świetlny umożliwia personalizację oświetlenia RGB, pozwalając na stworzenie niezapomnianego klimatu do grania. Dodatkowe funkcje to m.in. regulowany, zintegrowany wspornik GPU, panel przedni z portami USB 3.0, USB typu C oraz gniazdem audio, a także magnetyczny filtr powietrza na spodzie ułatwiający konserwację i czyszczenie.



Dostępność, gwarancja oraz ceny

Obudowa CH690 DIGITAL będzie dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej, za pośrednictwem globalnej sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów DeepCool. Sugerowane ceny detaliczne (MSRP) serii CH690 DIGITAL:

CH690 DIGITAL - 99.99 Euro

CH690 DIGITAL WH (biała) - 109.99 Euro



CH690 DIGITAL i CH690 DIGITAL WH będą dostępne w sklepach od 13-go maja 2025. Obudowy objęte są dwuletnią gwarancją oraz wsparciem technicznym i obsługą klienta DeepCool na całym świecie.

































źródło: Info Prasowe - DeepCool