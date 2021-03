Alio 4k140 - kamera z funkcją śledzenia aktywnego mówcy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Alio, polska marka urządzeń audio/video dla przedsiębiorstw prezentuje kamerę biznesową do wideokonferencji. Model ten został wyposażony w funkcję śledzenia aktywnego mówcy. Dzięki temu będziemy mogli skupiać się na osobie, która przemawia w danym momencie. Kamera biznesowa Alio 4k140 to urządzenie wysokiej klasy. Wyposażono ją w komponenty dbające o jak najlepszą jakość komunikacji. Model ten rejestruje obraz w rozdzielczości 4K przy 60 kl./sek. Dodatkowo został wyposażony w wysokiej klasy głośniki o pełnej częstotliwości. Na pokładzie znalazło się również miejsce na cztery mikrofony, co zapewnia bezproblemową i krystalicznie czystą komunikację pomiędzy współpracownikami.







Alio 4k140 to urządzenie przystosowane do wieloosobowych wideokonferencji. W kamerze zastosowano ultra szeroki obiektyw, którego łączny kąt widzenia to 151 stopni. Dzięki produktowi marki Alio wszyscy uczestnicy rozmowy wideo będą widoczni.



Kamera Alio 4k140 to urządzenie, które możemy wykorzystywać zarówno do wideokonferencji biznesowych, jak i rozmów z najbliższymi. Kamera jest przystosowana do współpracy z najpopularniejszymi aplikacjami oferującymi wideo rozmowy. Wśród kompatybilnych programów możemy wyróżnić: MS Teams, Skype, Zoom, TrueCOnf, Meet i wiele innych.



Kamera Alio 4k140 jest już dostępna w sprzedaży w rekomendowanej cenie 4499 PLN.

















Źródło: Info Prasowe / Alio