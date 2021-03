Samsung Galaxy A52, A52 5G i A72

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung zaprezentował smartfony Galaxy A52, A52 5G i A72, dzięki którym wyjątkowe innowacje stają się dostępne dla wszystkich. Najnowsze smartfony Samsung Galaxy A pozwalają komunikować się i wyrażać siebie przy pomocy niesamowitego aparatu, zanurzyć się w doskonale odwzorowanych treściach wizualnych dzięki wyświetlaczowi oferującemu płynne przewijanie. Komfort użytkowania zapewniają innowacyjne, charakterystyczne dla serii Galaxy udogodnienia, takie jak wodoodporność i długie działanie baterii. Dodatkowo smartfony rozszerzą gamę mobilnych doświadczeń użytkowników, otwierając im dostęp do szerszego ekosystemu Galaxy obejmującego połączone urządzenia, takie jak Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag czy Galaxy Tab.







W przypadku jakości aparatów, Samsung stawia poprzeczkę naprawdę wysoko. Modele smartfonów A52, A52 5G i A72 nie stanowią wyjątku od tej reguły. Ekscytujące innowacje w zakresie fotografowania i nagrywania dostępne w nowych smartfonach pozwalają użytkownikom czerpać większą przyjemność z fotografowania z użyciem wszechstronnych funkcji.



- Kompleksowe doświadczenia – Teraz można z łatwością rejestrować ostre i wyraziste zdjęcia i wideo, a to za sprawą wszechstronnego poczwórnego aparatu, w tym głównego o wysokiej rozdzielczości 64 MP. Funkcja Przechwyć kadr pozwoli użytkownikom natychmiast zmienić najlepsze chwile z filmu 4K w obrazy w jakości aż 8 MP. Dodatkowo Optymalizator scenerii, który działa w oparciu o AI, umożliwi rejestrowanie ujęć przy optymalnych ustawieniach, i szeroki wybór spośród 30 kategorii, takich jak „jedzenie”, „krajobraz” czy „zwierzęta”.

- Stabilność w dzień i w nocy – Bez względu na to, czy użytkownik filmuje kogoś tańczącego, czy rejestruje pokaz nowego deskorolkowego tricku, OIS (optyczny stabilizator obrazu) sprawi, że zdjęcia i nagrania będą ostre i nieporuszone. Nie trzeba już też rezygnować z uwieczniania ważnych chwil ze względu na słabe oświetlenie. Tryb Noc wykorzystuje przetwarzanie wieloklatkowe, zapewniając wyraziste ujęcia – nawet w nocy.

- Zabawa podczas rejestracji treści – Użytkownicy mogą nadać treściom charakter i wyjątkowy styl, korzystając z AR Emocji i funkcji Mój filtr. A w Trybie Rozrywka mogą także zastosować dostępne na Snapchacie efekty AR podczas używania natywnej aplikacji aparatu.

- Większa jasność i płynność – Pora „zanurzyć się” w ulubione seriale na wyrazistym wyświetlaczu Samsung Super AMOLED. Częstotliwość odświeżania wynosząca 120 Hz w przypadku Galaxy A52 5G i 90 Hz w przypadku Galaxy A52 i A72 sprawia, że przewijanie treści jest jeszcze płynniejsze. Co więcej, posty w mediach społecznościowych można wygodnie śledzić i przewijać, nawet w świetle dziennym, a to za sprawą jasności rzędu 800 nitów.

- Wygoda oglądania – Wyświetlacz uzyskał certyfikat „Eye Care”, ponadto za sprawą rozwiązania Ochrona Wzroku automatycznie dostosowuje temperaturę barwową prezentowanych treści na podstawie schematu użytkowania smartfonu w celu ograniczenia zmęczenia wzroku.

- Wyrafinowany design – Nowe urządzenia serii Galaxy A cechuje odświeżony, prosty, lecz charakterystyczny design o zaokrąglonych brzegach i minimalistycznej obudowie aparatu.



Wrażenia z użytkowania nowych smartfonów serii Galaxy A są jeszcze lepsze za sprawą płynnych połączeń i nowych możliwości oferowanych przez ekosystem Samsung Galaxy.

- Doskonała organizacja i kontrola – SmartThings łączy się z tysiącami urządzeń tworzących inteligentny dom i steruje nimi bezpośrednio ze smartfonu Galaxy A, obsługując w ten sposób m.in. urządzenia wearables, tablety, komputery PC i telewizory. SmartThings Find lokalizuje sparowane sprzęty, pokazując ich lokalizację w bardziej intuicyjny i szczegółowy sposób. A jak namierzać niepodłączone urządzenia bądź przedmioty? Wystarczy przymocować do nich działający via Bluetooth lokalizator Galaxy SmartTag.

- Wygodne wspólne słuchanie muzyki – Czy to podczas wspólnego treningu w domu, czy przy przedstawianiu przyjaciołom ulubionego utworu, wreszcie można razem słuchać muzyki. Music Share w prosty sposób synchronizuje telefon z urządzeniem przyjaciela, by udostępniać muzykę bez potrzeby parowania głośników. Można także sparować smartfon z dwoma zestawami Galaxy Buds, by cieszyć się wspólnym słuchaniem dzięki funkcji Buds Together.

- Łatwe łączenie i udostępnianie – Quick Share ułatwia przesyłanie zdjęć i filmów (bez względu na rozmiar) na znajdujące się w pobliżu urządzenia Galaxy. Teraz użytkownik szybko uzyska więc zgodę wszystkich zainteresowanych przed upublicznieniem grupowego selfie. Natomiast Private Share pozwala jednym dotknięciem zmienić zakres dostępności upublicznionych treści lub całkowicie ją zablokować.



Nowe smartfony z serii Galaxy A oferują niezbędne funkcje, na które zasługują wszyscy użytkownicy Galaxy.

- Komfort użytkowania – Teraz można podjąć ryzyko, a nawet nieco się pobrudzić, bez martwienia się o Galaxy A52, A52 5G i A72, ponieważ za sprawą zgodności z wymogami normy IP67 są one odporne na wodę i pył. Z kolei Samsung Care+ pozwala przygotować się na to, co nieprzewidziane, dzięki natychmiastowemu wsparciu i gwarantowanej pomocy w przypadku uszkodzeń i awarii. Dodatkowo o to, co najważniejsze, zadba wbudowany Samsung Knox – system zabezpieczeń klasy militarnej firmy Samsung, który chroni osobiste informacje i dane w czasie rzeczywistym.

- Długo działająca bateria – Użytkownicy mogą bez przeszkód rejestrować, tworzyć i oglądać treści. Pojemna, działająca długo bateria w przypadku A52 o pojemności 4500 mAh, a w przypadku A72 – 5000 mAh.

- Hiperszybkie 5G – Tempo życia jest imponujące, a smartfon musi być w stanie dotrzymać mu kroku. Dzięki mocy, hiperwysokiej prędkości i doskonałej wydajności Galaxy A52 5G jest gotowy na korzystanie z łączności 5G.

- Funkcje klasy premium – Modele A52, A52 5G i A72 wyposażono w niezbędne udogodnienia, w tym głośniki stereo i możliwość rozszerzenia pamięci do 1 TB. Dodatkowo przeprojektowany One UI 3.1 oferuje bardziej intuicyjne wrażenia i spójne interakcje za sprawą poprawionej prędkości, mniejszej liczby elementów rozpraszających uwagę i eksponowania ważnych informacji.

Wsparcie dla zrównoważonego rozwoju – Samsung, w celu ulepszania swoich inicjatyw na rzecz promowania zrównoważonego rozwoju, regularnie ocenia urządzenia, a także ich działanie i opakowania. W przypadku Galaxy A52, A52 5G i A72 wykorzystano masę papierową i sam papier, by zminimalizować ilość niewykorzystanego miejsca i ograniczyć użycie materiałów do pakowania.

- Aktualizacje oprogramowania – Samsung stara się zapewnić użytkownikom Galaxy najbardziej aktualny mobilny system operacyjny. Tak samo jest w przypadku urządzeń serii A. Dla modeli A52, A52 5G i A72 aktualizacje oprogramowania będą dostępne trzykrotnie, a regularne aktualizacje bezpieczeństwa – przez co najmniej cztery lata.



Nowe smartfony Galaxy serii A będą dostępne w kolorach fioletowym, niebieskim, czarnym i białym.



































Źródło: Info Prasowe / Samsung