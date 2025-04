Alkomaty elektrochemiczne NAVITEL ALC05 PRO i ALC10 PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma NAVITEL po sukcesie rynkowym alkomatu ALC01 wprowadza do oferty kolejne modele profesjonalnych alkomatów elektrochemicznych do użytku osobistego. Modele ALC05 PRO i ALC10 PRO charakteryzują się doskonałą precyzją pomiarów, dzięki wbudowanemu sensorowi elektrochemicznemu produkcji brytyjskiej. Urządzenia są skalibrowane i gotowe do pracy natychmiast po wyjęciu z pudełka. W zestawie otrzymujemy 5 sterylnych ustników i wytrzymałe etui ochronne, ułatwiające transport oraz przechowywanie alkomatu.







Alkomaty ALC05 PRO oraz ALC10 PRO mają kompaktowe wymiary, są lekkie i poręczne. Waga urządzenia to zaledwie 73 gramy. Frontowy panel alkomatu skrywa czytelny cyfrowy wyświetlacz, na którym widać wyniki pomiarów w zakresie 0.00 - 4.00‰. Dokładność prezentowanego wyniku to 0.01 ‰. Wyświetlacz oraz miejsce instalacji ustnika są podświetlane, więc z łatwością odczytamy wynik i zamontujemy ustnik nawet w ciemnym pomieszczeniu.



Alkomaty elektrochemiczne NAVITEL posiadają sensor produkcji brytyjskiej, który jest dużo bardziej precyzyjny i niezawodny niż jego chińskie odpowiedniki instalowane w produktach niektórych konkurencyjnych marek. Firma NAVITEL daje 24 miesiące gwarancji na alkomat i 12 miesięcy na sensor. W czasie pierwszego roku użytkowania alkomatu klientowi przysługuje nielimitowana darmowa kalibracja w profesjonalnym, autoryzowanym serwisie.



Alkomat NAVITEL ALC05 PRO można kupić za 369 PLN, zaś ALC10 PRO wyceniono na 299 PLN.



















źródło: Info Prasowe - NAVITEL