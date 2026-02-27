Amazfit Active 3 Premium

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit wprowadziła dziś najnowszy smartwatch Active 3 Premium. Zaprojektowany z myślą o początkujących i ambitnych biegaczach. Lekki i wygodny. Jednocześnie wyposażony w zaawansowane funkcje monitorowania jednostek biegowych oraz oceny jakości odpoczynku. Smartwatch oferuje rozbudowaną i prezentowaną w prosty sposób analitykę treningową. Początkujący biegacze mogą rozpocząć treningi i przygotowania do zawodów, korzystając z trenera AI lub gotowych (i edytowalnych) kursów treningowych.







Smukły design i wytrzymała bateria w jednym

Active 3 Premium wraz z paskiem waży niecałe 55 g, a więc mniej niż tuzin arkuszy papieru A4. W lekką i smukłą ramkę, którą wykonano z nierdzewnej stali, wkomponowano krystaliczny ekran o wielkości 1.32”. Dzięki technologii AMOLED dane są wyraźnie widoczne. Również podczas treningów w pełnym słońcu – maksymalna jasność wynosi 3000 nitów. Szafirowe szkło chroni wyświetlacz przed uderzeniami i porysowaniami. Najnowszy smartwatch Amazfit zapewnia dodatkowy komfort użytkowania także dzięki wydajnej baterii. Smartwatch na jednym ładowaniu może pracować do 12 dni.



Plany treningowe uszyte na miarę

Osoby rozpoczynające przygodę z bieganiem otrzymują od Active 3 Premium wsparcie już na etapie planowania treningów. Mogą skorzystać z Zepp Coach – trenera AI, który, uwzględniając m.in. poziom wytrenowania, tworzy i aktualizuje na bieżąco spersonalizowany plan przygotowań pod konkretny dystans. Active 3 Premium oferuje także gotowe kursy treningowe, które można edytować dostosowywać do własnych możliwości. Natomiast bardziej zaawansowani biegacze mogą tworzyć od podstaw własne plany, korzystając ze specjalnych szablonów treningowych.



Bieganie na progu

Ważnym wsparciem zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych biegaczy jest także funkcja umożliwiająca wyznaczenie progu mleczanowego oraz automatyczne szacowanie tętna (LTHR) i tempa (LTP) na tym poziomie. Active 3 Premium nie tylko określa próg mleczanowy wraz z maksymalnym pułapem tlenowym (VO₂ max), wskazując optymalne strefy treningowe pod względem intensywności, ale także podpowiada w czasie rzeczywistym, kiedy zwiększyć tempo, a kiedy je ustabilizować, aby świadomie realizować plan i stopniowo poprawiać wydolność oraz wytrzymałość.



Personalizacja widoków treningowych

Biegacze mają do dyspozycji kilka trybów biegowych, w tym do treningów na bieżni oraz bieżni mechanicznej. Wszystkie tryby udostępniają dziesiątki parametrów treningowych, w tym wspomniany monitoring tętna i tempa na progu mleczanowym. Pozwalają także na personalizację widoków z danymi – w zależności od poziomu zaawansowania i rodzaju treningu można śledzić do sześciu parametrów jednocześnie. Active 3 Premium rejestruje i porównuje w czasie rzeczywistym wydajność biegu z poprzednimi jednostkami treningowymi. Postępy, w tym technikę biegania, można analizować, zestawiając takie dane po-treningowe jak kadencja, czas kontaktu z podłożem czy zakres ruchu ciała podczas biegu. Podobne możliwości oferują także inne tryby sportowe, w tym tryb treningu siłowego. Łącznie zegarek obsługuje ponad 170 dyscyplin sportowych.



Analiza regeneracji

Najnowszy smartwatch Amazfit dostarcza równie imponującą liczbę parametrów regeneracyjnych, takich jak czas potrzebny do pełnej regeneracji, jakość snu, zmienność rytmu serca (HRV), która pośrednio wskazuje poziom zmęczenia układu nerwowego, a także obciążenie i zmęczenie treningowe w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym. W połączeniu z rozwiązaniem BioCharge, które na bieżąco pokazuje poziom energii biegacza, Active 3 Premium pomaga osiągnąć optymalną formę na kluczowe zawody.



Śledzenie zużycia obuwia

Active 3 Premium oferuje również funkcję monitorowania zużycia butów sportowych. Poziom zużycia, mierzony na podstawie pokonanych kilometrów, jest automatycznie aktualizowany w Zepp App. Dzięki temu biegacz może kontrolować stopień eksploatacji obuwia i wymienić na nowe w optymalnym momencie. Monitoring może obejmować więcej niż jedną parę butów.



Bogaty ekosystem i bezpłatne mapy offline

Początkujący i ambitni biegacze mogą rozbudować możliwości, jakie oferuje Active 3 Premium poprzez integrację z innymi akcesoriami Amazfit, jak Helio Ring czy Helio Strap. Smartwatch może być parowany z urządzeniami innych firm. Ekosystem Amazfit dodatkowo oferuje ponad 400 aplikacji, w tym Burning Monitor (szacuje ilość spalonej tkanki tłuszczowej w trakcie wysiłku fizycznego), Podcast App (4 miliony treści, które po pobraniu na zegarek można odtwarzać bez połączenia z internetem) czy Jat Lag Manager (tworzy spersonalizowany harmonogram ułatwiający adaptację organizmu do zawodów w innej strefie czasowej). Active 3 Premium oferują także bezpłatne mapy offline z nawigacją.



Dostępność i cena

Amazfit Active 3 Premium, który w wersji europejskiej obsługuje także płatności NFC1, będzie dostępny od 26 lutego 2026 roku na amazfitpolska.pl i u wybranych partnerów Amazfit: Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD oraz x-kom.pl. Najnowszy smartwatch Amazfit dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: białym (Aero White), czarnym (Apex Silver), niebieskim (Atlas Blue). Sugerowana cena detaliczna wynosi 729 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Zepp Health