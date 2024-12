Amazfit Cheetah Pro z Zepp OS 4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Smartwatch Amazfit Cheetah Pro – zaprojektowany z myślą o biegaczach – otrzymał najnowszy Zepp OS 4, który wcześniej trafił do Amazfit Active, Amazfit Balance i Amazfit T-Rex 3. Wraz z aktualizacją zegarka została rozbudowana aplikacja Zepp. Teraz na wybrane zegarki można pobrać mini-aplikacje, umożliwiające monitorowanie danych, których tradycyjne tryby sportowe nie rejestrują, np. rozwiązanie szacujące ilość tanki tłuszczowej, jaką spalimy w trakcie ćwiczeń - po odejściu od wigilijnego stołu i na fali noworocznych postanowień idealny motywator, by trzymać się dobrych praktyk znacznie dłużej.







Co jeszcze przynoszą przedświąteczne aktualizacje?

Wspomniane mini-aplikacje dostępne są w niedawno dodanej do App Store kategorii Workout Extension, czyli Rozszerzenie treningu. Miłośnicy sportów i zdrowego trybu życia mogą pobrać nieodpłatnie 43 funkcje, które rozbudowują wybrane tryby sportowe, m.in.:

• Climbing Record monitoruje w czasie rzeczywistym wysokość, nachylenie oraz prędkość i czas wspinaczki.

• Sports Compass wskazujący kierunek marszu, biegu lub jazdy na nartach.

• Battery Assistant szacuje pozostały czas pracy baterii w trakcie ćwiczeń.

• Cycling Functional Threshold Power (FTP) Test szacuje maksymalną uśrednioną moc, którą cyklista może utrzymać przez godzinę jazdy na rowerze.

• Burning Monitor, czyli wspomniana mini-aplikacja szacująca ilość tanki tłuszczowej, jaką możemy spalić w trakcie ćwiczeń.

• Użytkownicy Zepp App zainstalowanej na smartfonach z systemem Android otrzymają wzbogacony widok treningów biegowych. Pokazana na mapie trasa pokazuje, które odcinki były pokonane szybciej, a które wolniej wykorzystując do tego inne kolory. Wcześniej identyczne rozwiązanie było dostępne tylko dla użytkowników systemu iOS.

• W sportowych zegarkach Amazfit Cheetah Pro tryb sportowy rejestrujący trening siłowy zostaje rozbudowany o dodatkowe parametry. Teraz tryb nie tylko monitoruje partie mięśni zaangażowanych w ćwiczenia, ale też ocenia jakość i płynność ruchów.

• Kolejne linii sportowych zegarków Amazfit otrzymują tryb sportowy Hyrox. Początkowo tryb ten dostępny był tylko w Amazfit T-Rex 3, a teraz także w Amazfit Balance, Amazfit Cheetah i Amazfit T-Rex Ultra.



Dodatkowo sportowcy, którzy trenują Hyrox otrzymują nowy tryb sportowy – Hyrox Race Physical Fitness Test (PFT). Tryb ten, dostępny w Amazfit T-Rex 3 i zaprojektowany we współpracy z Hyrox, pomaga określić poziom sprawności i wskazać odpowiednią kategorię zawodów: Hyrox Pro, Hyrox Open, Hyrox Doubles czy Hyrox Relay:

• Tryb Hyrox Race PFT uwzględnia wszystkie dyscypliny zawarte w programie Hyrox PFT: 1000m Run, 50 Burpee Broad Jumps, 100 Stationary Lunges, 1000m Row, 30 Push Up, 100 Wallballs

• Tryb sportowy Skialpinizm, który dopiero co stał się olimpijską dyscypliną, będzie dostępny w zegarkach Amazfit Cheetah Pro. Tydzień wcześniej aktualizacja ta objęła serię Amazfit T-Rex 3.



Ale użytkownicy sportowych zegarków Amazfit otrzymują jeszcze jeden prezent. Rozwiązanie Zepp Coach, które w oparciu o generatywną Sztuczną Inteligencję tworzy spersonalizowane plany treningowe, staje się całkowicie bezpłatne. Wcześniej m.in. dostęp do trenera AI poprzez czatbot był dostępny w ramach płatnej subskrypcji.











źródło: Info Prasowe - Zepp Health