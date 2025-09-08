Amazfit T-Rex 3 Pro trafia do Polski

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit zaprezentował najnowszy sportowy smartwatch – Amazfit T-Rex 3 Pro. Stworzony z myślą o miłośnikach sportów wytrzymałościowych, w tym biegaczach górskich, wprowadza kilkanaście nowości, takich jak zaawansowane funkcje mapowania, wbudowaną latarkę, głośnik z mikrofonem oraz szkło szafirowe do ochrony wyświetlacza AMOLED. W konstrukcji T-Rexa 3 Pro wykorzystano również mocniejszy materiał – stop tytanu klasy 5. T-Rex 3 Pro wyróżnia się także precyzyjnym monitoringiem danych treningowych i regeneracyjnych oraz wydajnością baterii. Ze wsparcia T-Rex 3 Pro korzystają jedni z najlepszych biegaczy górskich: Rod Farvard, Rosa Lara Feliu i Ruth Croft, która w zeszłym tygodniu zwyciężyła w najbardziej prestiżowym biegu UTMB na dystansie 172 km.







Stworzony na każdą drogę

T-Rex 3 Pro został zaprojektowany z myślą o ekstremalnych warunkach: ekran zegarka chroni odporne na zarysowania szkło szafirowe, a koperta i przyciski wykonane są ze stopu tytanu klasy 5 – materiału trwalszego niż standardowy stop, a przy tym twardszego i lżejszego od stali nierdzewnej. Smartwatch działa w temperaturach od -30°C do +70°C. Dodatkowo został wyposażony w latarkę LED z funkcję sygnału SOS.



Niezawodny również w pełnym słońcu

Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1.5″ (w wariancie 48 mm) i 1.32″ (44 mm) oferuje maksymalną jasność do 3000 nitów. Dzięki temu trening w pełnym słońcu i w trudnym terenie staje się bardziej komfortowy i bezpieczniejszy. Dodatkowym atutem są wbudowany głośnik i mikrofon: T-Rex 3 Pro umożliwia rozmowy Bluetooth oraz sterowanie głosowe poprzez Zepp Flow. Głośnik może być również wykorzystywany do komunikowania alertów podczas treningów i zawodów.



Interaktywne i szczegółowe mapy offline

Podobnie jak wcześniejsze serie Amazfit, T-Rex 3 Pro oferuje dziesiątki tysięcy darmowych map offline: miejskich, topograficznych i tras narciarskich. Teraz jednak mapy pokazują więcej szczegółów, w tym pobliskie i kluczowe punkty. Mapy są również bardziej intuicyjne i interaktywne: T-Rex 3 Pro potrafi wyszukiwać miejsca, tworzyć i generować nowe trasy. Wystarczy ustawić kierunek i wpisać dystans, jaki chcesz pokonać – biegając lub jeżdżąc na rowerze. W kilka chwil smartwatch automatycznie wygeneruje mapę.



Dokładniejszy pomiar dystansu i tempa

Antena w najnowszym Amazfit T-Rex 3 Pro wykorzystuje polaryzację kołową, co pozwala na częstsze odbieranie sygnałów GPS. Dodatkowo smartwatch obsługuje podwójne pasmo, co minimalizuje zakłócenia powodowane przez silny wiatr, wysokie drzewa czy budynki. Dokładniejsze odczyty GPS zapewniają bardziej precyzyjne śledzenie tempa. T-Rex 3 Pro obsługuje sześć systemów satelitarnych, w tym GPS i Galileo.



Ponad 180 dyscyplin

Nowy smartwatch Amazfit obsługuje ponad 180 sportów, w tym bieganie, biegi górskie, trening siłowy i sporty wodne. Amazfit, jako partner technologiczny HYROX – najszybciej rozwijającego się sportu na świecie – oferuje również specjalne tryby: HYROX Training, HYROX PFT i HYROX Race. Widoki z danymi można personalizować i dopasowywać do specyfiki zawodów i treningów. Dane prezentowane są w aplikacji Zepp, a także na innych platformach, w tym Strava, Training Peaks czy Intervals.icu.



Kompleksowe monitorowanie regeneracji

T-Rex 3 Pro monitoruje kilkanaście parametrów potreningowych i regeneracyjnych: VO2 max, krótko- i długoterminowe obciążenie treningowe, czas regeneracji, tętno spoczynkowe, zmienność rytmu serca, jakość snu. Dodatkowo smartwatch na bieżąco aktualizuje wskaźnik zmęczenia BioCharge Energy Score. Do monitorowania treningów i regeneracji wykorzystywany jest najnowszej generacji sensor BioTracker 6.0 PPG.



Ponad 3 tygodnie na jednym ładowaniu

Nowy smartwatch Amazfit działa ponad 3 tygodnie – w wersji 48 mm nawet do 25 dni. Przy aktywnym GPS i włączonym trybie Always-On Display T-Rex 3 Pro również oferuje imponujące wyniki: wersja 48 mm wspiera sportowców do 19 godzin, a wersja 44 mm - 13 godzin.



Ekosystem T-Rex 3 Pro

Możliwości, jakie oferuje T-Rex 3 Pro, można rozbudować dzięki ekosystemowym rozwiązaniom Amazfit. W Zepp App dostępne są mini-aplikacje, które nie tylko wzbogacają parametry treningowe. Najnowsza – Podcast – daje darmowy dostęp do ponad 4 milionów treści. Po pobraniu na T-Rex 3 Pro nie jest wymagane połączenie z internetem, by słuchać wybranych podcastów.



Smartwatch integruje się także z innymi urządzeniami sportowymi Amazfit, takimi jak Helio Strap i Helio Ring. Sportowa opaska lub pierścień mogą być noszone jednocześnie, oferując sportowcom i osobom aktywnym fizycznie komplementarne wsparcie. T-Rex 3 można również sparować z pasami HR, miernikami mocy i kadencji oraz komputerami rowerowymi innych dostawców.



Cena i dostępność

Rekomendowana cena Amazfit T-Rex 3 Pro wynosi 1699 PLN. Smartwatch będzie dostępny w dwóch rozmiarach i trzech wariantach kolorystycznych:

• 48 mm w kolorze Tactical Black

• 48 mm w kolorze Black Gold

• 44 mm w kolorze Gold-Gray

• 44 mm w kolorze Black-Gold



Sprzedaż T-Rex 3 Pro w wersji Tactical Black rozpocznie się 5 września, a wersja Black Gold będzie dostępna pod koniec miesiąca. Wariant 44 mm trafi do sprzedaży później. Amazfit T-Rex 3 Pro, jest dostępny na amazfitpolska.pl i u wybranych partnerów: Media Expert oraz x-kom.

































źródło: Info Prasowe - Zepp Health