Amazfit T-Rex 3 Pro w nowej odsłonie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit zaprezentowała najnowszy Amazfit T-Rex 3 Pro w 44-milimetrowej kopercie z ekranem AMOLED 1.32”. Wykonany ze stopu tytanu klasy 5 jest bardziej wytrzymały, a do tego lżejszy od konstrukcji ze stali nierdzewnej - waży niecałe 47 gramów. Dzięki temu powinien być dobrym wyborem dla osób, które do monitorowania aktywności sportowej preferują mniejsze i lżejsze zegarki. Amazfit T-Rex 3 Pro (44 mm) został zaprojektowany z myślą o treningach na siłowni, jak i na świeżym powietrzu. Niezależnie od warunków pogodowych, jak i pory dnia. Szafirowe szkło będzie chronić ekran przed ryzykiem porysowań i uderzeń podczas ćwiczeń z obciążeniami. Latarka LED (z funkcją SOS w zegarku) sprawdzi się zwłaszcza teraz – podczas jesiennych i zimowych treningów, gdy dni są krótsze.







Wyświetlacz o maksymalnej jasności 3000 nitów automatycznie dostosuje się do natężenia światła w otoczeniu. Również może pracować w trybie nocnym (parametry wyświetlane w podczerwieni), a po aktywowaniu Glove Mode ekran może być obsługiwany w rękawiczkach. Dodatkowym atutem jest wbudowany w T-Rex 3 Pro 44 mm głośnik i mikrofon. T-Rex 3 Pro umożliwia rozmowy Bluetooth oraz sterowanie głosowe poprzez Zepp Flow. Głośnik może być również wykorzystywany do komunikowania alertów podczas treningów i zawodów. Smartwatch działa w temperaturach od -30°C do +70°C.



Dokładny pomiar danych treningowych i regeneracyjnych

Smartwatch obsługuje sześć systemów satelitarnych, w tym GPS i Galileo. Wykorzystuje do tego podwójną antenę o kołowej polaryzacji. Dzięki temu odbiór sygnału jest stabilniejszy, a pomiar dystansu oraz tempa albo prędkości - dokładniejszy. Równie precyzyjny powinien być monitoring parametrów treningowych, po-treningowych i regeneracyjnych. Odpowiedzialny za to najnowszej generacji sensor BioTracker 6.0 PPG mierzy m.in. tętno, VO2max, krótko- i długoterminowe obciążenie treningowe, czas do pełnego odpoczynku po ostatnich ćwiczeniach, zmienność rytmu serca, jakość snu. Smartwatch na bieżąco także aktualizuje BioCharge Energy Score, czyli nasz wewnętrzny akumulator, ilustrujący poziom zmęczenia / regeneracji. W trakcie treningu wytrzymałościowego może porównywać wydajność z wcześniejszą jednostką.



Spersonalizowane widoki treningowe i otwarty ekosystem

T-Rex 3 Pro w wersji 44 mm obsługuje ponad 180 dyscyplin, w tym bieganie, bieganie na bieżni, bieganie na bieżni mechanicznej, bieganie po górach. Dodatkowo fani HYROX znajdą w zegarku Amazfit trzy specjalne tryby: HYROX Training, HYROX PFT oraz HYROX Race. Tryby te zostały zaprojektowane w ramach strategicznego partnerstwa – Amazfit jest partnerem technologicznym HYROX i jedyną na świecie marką wearables oferująca tego typu rozwiązania. Smartwatch w razie zagrożeń spowodowanych zmianami pogodowymi (np. w górach) wysyła odpowiednie ostrzeżenia. Wyświetla parametry ważne dla zdrowia (np. podczas nurkowania do 45 metrów) oraz personalizuje widoki treningowe, które można rozbudować o dodatkowe parametry dzięki bezpłatnym mini-aplikacjom dostępnym w Zepp App. Dodatkowo T-Rex 3 Pro 44 mm może być zintegrowany z rozwiązaniami Amazfit m.in. Helio Ring i Helio Strap, jak i z pasami HR, miernikami mocy i kadencji oraz komputerami rowerowymi od innych dostawców.



W daleką podróż z mapą na nadgarstku

Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm oferuje dziesiątki tysięcy darmowych map offline: miejskich, topograficznych i tras narciarskich. Mapy są szczegółowe, intuicyjne i interaktywne. Zegarek wyszukuje miejsca, tworzy i generuje nowe trasy. Trening może umilić aplikacja Podcast, która oferuje darmowy dostęp do ponad 4 milionów treści. Do odsłuchania (po wcześniejszym pobraniu na zegarek) nie potrze połączenia z internetem. Smartwatch na jednym ładowaniu może pracować do 17 dni, a w trybie treningu, włączonym GPS i ekranem Always-on-Display do 13 godzin.



Dostępność i cena

Amazfit T-Rex 3 Pro 44 mm oferowany będzie w dwóch wariantach kolorystycznych: black-gold oraz artic-gold. Wariant black-gold będzie dostępny w sprzedaży od 25 października, a artic-gold w pierwszej połowie listopada na amazfit.com i u wybranych partnerów Amazfit: euro.com.pl, Media Expert oraz x-kom.pl. Rekomendowana cena wynosi 1699 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Zepp Health