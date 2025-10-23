KIOXIA - karty microSD EXCERIA PLUS G3 i EXCERIA G3

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

KIOXIA Europe ogłosił dzisiaj nowe i ulepszone dodatki do swojej gamy kart pamięci, karty microSD EXCERIA PLUS G3 i EXCERIA G3. Idealne do kamer sportowych i smartfonów[1], nowe serie kart pamięci charakteryzują się krótszym czasem przesyłania danych z karty do komputera, jeżeli są używane z czytnikami kart UGREEN, co zostało potwierdzone przez KIOXIA. Serię kart microSD EXCERIA PLUS G3 cechują wyjątkowe maksymalne prędkości odczytu/zapisu i pojemność, co pozycjonuje je jako wysoko wydajne rozwiązania o ultra wysokiej pojemności do fotografii profesjonalnej, nagrywania filmów 4K i wymagających zastosowań mobilnych. Wysoka prędkość skutkuje o 52% krótszym czasem przesyłania w porównaniu z poprzednią serią kart microSD EXCERIA PLUS G2.







Wchodząc w szczegóły, karty microSD z serii EXCERIA PLUS G3 obsługują prędkości odczytu 210 MB/s w zależności od konkretnego czytnika kart, zapewniając ultraszybki dostęp do przechowywanych danych. Oferują także prędkości zapisu rzędu 150 MB/s (dla pojemności 64 GB do 128 GB: 90 MB/s). Tymczasem maksymalna prędkość odczytu ultra szybkiego trybu UHS-I SDR104 wynosi 100 MB/s, natomiast maksymalna prędkość zapisu dla trybu UHS-I SDR104 wynosi 90 MB/s (dla pojemności 64GB do 128GB: 65 MB/s), co sprawia, że idealnie nadają się do zapisywania zdjęć w wysokiej rozdzielczości.



Karty microSD z serii EXCERIA PLUS G3 dostępne są w pojemnościach 1 TB, 512 GB, 256 GB, 128 GB i 64 GB, co zapewnia elastyczność w zaspokajaniu różnych potrzeb przechowywania danych, od użytku okazjonalnego do profesjonalnego nagrywania filmów 4K/8K, oferując opłacalne i gotowe na przyszłość opcje dla różnych urządzeń.





Tymczasem karty microSD z serii EXCERIA G3 zapewniają równie doskonałe parametry wydajności przy jednoczesnym skróceniu o 37% czasu przesyłania w porównaniu z poprzednią serią kart microSD EXCERIA G2. Maksymalna prędkość odczytu przy odpowiednim czytniku kart wynosi 160 MB/s, natomiast maksymalna prędkość zapisu w zależności od czytnika kart może wynieść 50 MB/s. Maksymalna prędkość odczytu trybu UHS-I SDR104 wynosi 100 MB/s, natomiast maksymalna prędkość zapisu wynosi 50 MB/s. Karty microSD z serii EXCERIA G3 dostępne są w pojemnościach: 1 TB, 512 GB, 256 GB, 128 GB i 64 GB.



Spełniające wysokie standardy klasyfikacji karty microSD z serii EXCERIA PLUS G3 i EXCERIA G3 umożliwiają niezawodne rejestrowanie i odtwarzanie filmów w jakości 4K i Full HD. Obie serie spełniają wymagania klasy szybkości wideo 30 (V30), klasy szybkości UHS 3 (U3)[5] i klasy wydajności aplikacji 2 (A2). Co więcej, dzięki pojemnościom do 1 TB te karty mogą pomieścić do 154070 zdjęć (18 Mpx), około 1000 godzin filmu w jakości Full HD (21 Mb/s) i około 21 godzin w jakości 4K (100 Mb/s).



W przypadku obu serii kart microSD (EXCERIA PLUS G3 i EXCERIA G3) duży nacisk położono na trwałość i niezawodność. Mają stopień ochrony IPX7, co oznacza, że są w stanie wytrzymać zanurzenie w wodzie do 1 m głębokości przez 30 minut bez uszkodzenia. Są też zgodne z normą ISO7816-1, co oznacza odporność na działanie promieniowania rentgenowskiego. Obie serie niezawodnie działają w szerokim zakresie temperatur od -25°C do 85°C i są odporne na wstrząsy.



Serie kart microSD EXCERIA PLUS G3 i EXCERIA G3 będą dostępne w 4. kwartale 2025 roku.





























źródło: Info Prasowe - KIOXIA