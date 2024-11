Amazfit T-Rex 3 z nowym trybem Skialpinizm

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Skialpinizm, choć uprawiany od wielu lat1, trafi do olimpijskiej rodziny podczas najbliższych zimowych igrzysk w Mediolanie i Cortina d’Ampezzo. Ale miłośnicy zimowych zmagań będą mogli sprawdzić nowy tryb sportowy Skialpinizm w Amazfit T-Rex 3 już niedługo. Tryb powinien być udostępniony w ramach grudniowej aktualizacji. Skialpinizm będzie jednocześnie czternastym zimowym sportem monitorowanym przez Amazfit T-Rex 3. Obecnie smartwatch rejestruje m.in. snowboarding, biatlon, narciarstwo i narciarstwo biegowe (cross country skiing).







Jakie jeszcze inne rozwiązania ważne dla miłośników sportów zimowych oferuje Amazfit T-Rex 3?

• Wybrane funkcje w Amazfit T-Rex 3 mogą pracować w ekstremalnie niskich temperaturach (do -30 stopni Celsjusza)

• Przed uderzeniami o twardą powierzchnię zegarek chroni specjalny mostek i frontowa ramka wykonana ze stali nierdzewnej. Smartwatch jest też wodoodporny

• Amazfit T-Rex otrzymał pojemną baterię 700 mAh. W połączeniu z sensorem PPG najnowszej piątej generacji smartwatch może pracować na jednym ładowaniu ok. 3 tygodni, a z włączonym GPS cały dzień

• Dzięki specjalnemu trybowi Glove Mode ekran zegarka reaguje na dotyk dłoni także w rękawiczkach (nie grubszych niż 2 mm). Dzięki funkcji Zepp Flow1 Amazfit T-Rex3 może być sterowany także głosowo

• Smartwatch obsługuje ponad 5 tysięcy darmowych map ze stokami narciarskimi w Europie. Oferuje ponadto nawigację, w tym nawigację odwróconą ułatwiającą powrót do punktu startu;

• Smartwatch wykorzystuje dwuzakresową antenę zapewniającą dokładniejszy GPS i tym samym precyzyjny pomiar prędkości w trakcie jazdy po narciarskich stokach;

• Amazfit T-Rex 3 ma ekran o maksymalnej jasności 2000 nitów. Dzięki temu przy dużym nasłonecznieniu dane będą bardzo dobrze widoczne zwiększając komfort jazdy na nartach lub snowboardzie













źródło: Info Prasowe - Zepp Health