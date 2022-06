Amazfit prezentuje Bip 3 Pro

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit oficjalnie zaprezentowała nową generację swojego flagowego smartwatcha, Amazfit Bip 3 Pro, wyposażonego w bardzo duży, kolorowy wyświetlacz i wszechstronne funkcje zdrowotne. W świetle sloganu Bip "Think Big, Think Bip", nowy smartwatch zostały zaprojektowany tak, aby inspirować do produktywnego, aktywnego i praktycznego stylu życia. Amazfit Bip 3 Pro jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz o przekątnej 1.69 cala. Wykonany ze szkła hartowanego 2.5D i pokryty powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców, duży ekran pozwala użytkownikom widzieć wszystkie powiadomienia, takie jak połączenia przychodzące, wiadomości, przypomnienia oraz dane dotyczące zdrowia i kondycji w krystalicznie czystej postaci.







Spersonalizowane tarcze zegarka

Amazfit Bip 3 Pro oferuje ponad 50 tarcz zegarka - niektóre z nich można dostosować za pomocą edytowalnych widżetów - które są dostępne do pobrania w aplikacji Zepp App. Użytkownicy mogą nawet nadać swojemu wyświetlaczowi unikalny wygląd, przesyłając swoje zdjęcia, aby swobodnie wyrazić swoją osobowość.



14-dniowy czas pracy baterii

Amazfit Bip 3 Pro został zaprojektowany z myślą o maksymalnej praktyczności - dzięki temu nie pominie żadnego treningu. W smukłej i lekkiej obudowie smartwatcha umieszczono wydajną baterię o pojemności znamionowej 280 mAh, dzięki czemu przy typowym użytkowaniu może on działać przez 14 dni bez przerwy na jednym ładowaniu.



Bardzo precyzyjne pozycjonowanie

Amazfit Bip 3 Pro jest idealnym towarzyszem do biegania, jazdy na rowerze i spacerów. Urządzenie ma wbudowany GPS i obsługuje łącznie 4 systemy pozycjonowania satelitarnego, dzięki czemu użytkownicy mogą śledzić swoje ruchy z dużą precyzją.



Wodoodporność 5 ATM

Dzięki klasie 5 ATM, Amazfit Bip 3 Pro może wytrzymać ciśnienie wody odpowiadające głębokości do 50 metrów, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się pluskiem zabawy w wodzie. Bip 3 Pro posiada nawet tryb sportowy Open Water Swimming, możliwy dzięki wbudowanemu GPS, który umożliwia użytkownikom śledzenie danych dotyczących pływania.



60+ trybów sportowych

Amazfit Bip 3 Pro oferuje 60 trybów sportowych, które umożliwiają użytkownikom śledzenie danych dotyczących różnych rodzajów sportów, w tym chodzenia w pomieszczeniach i na zewnątrz, biegania i jazdy na rowerze, a także treningu siłowego, jogi i innych rodzajów treningu swobodnego. Smartwatch jest wyposażone w funkcję Target Pace, która umożliwia użytkownikom wyznaczanie celów związanych z tempem.



Pomiar nasycenia krwi tlenem

Aby ułatwić użytkownikom zrozumienie swojego stanu fizycznego, Amazfit Bip 3 Pro jest wyposażony w funkcję pomiaru nasycenia krwi tlenem, która pozwala uzyskać wynik w ciągu zaledwie 25 sekund. Użytkownicy mogą śledzić poziom tlenu we krwi za każdym razem, gdy poczują dyskomfort lub zabraknie im tchu, aby sprawdzić stan zdrowia w czasie rzeczywistym.



Lepszy sen, mniej stresu

Amazfit Bip 3 Pro śledzi istotne dane zdrowotne, takie jak tętno, poziom stresu, jakość snu (w tym etapy snu i drzemki w ciągu dnia) oraz cykle menstruacyjne kobiet. A kiedy wykryje wysoki poziom stresu, smartwatch może nawet przypomnieć użytkownikowi o wykonaniu wbudowanego ćwiczenia oddechowego, aby pomóc mu się uspokoić.



PAI Health Assessment

Ten najlepszy cenowo smartwatch jest również wyposażony w system oceny stanu zdrowia PAI, który wykorzystuje inteligentne algorytmy do pobierania konwencjonalnych danych dotyczących zdrowia i kondycji, takich jak tętno i liczba kroków, a także danych zebranych podczas codziennych czynności użytkownika - np. zabawy ze zwierzęciem - i przekształca je w jeden intuicyjny wynik, unikalny dla danego użytkownika.



CENA I DOSTĘPNOŚĆ

Amazfit Bip 3 Pro będzie dostępny w cenie 299 PLN. Urządzenie pojawi się w sprzedaży 24.06.2022.































Źródło: Info Prasowe / Amazfit