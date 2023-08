Amazfit wprowadza trzeci model serii Amazfit Cheetah

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Amazfit będąca częścią firmy Zepp Health, wprowadza do swojej oferty trzeci model serii Amazfit Cheetah. Tak jak dwa wcześniej wprowadzone modele Amazfit Cheetah Pro oraz Amazfit Cheetah Round, najnowszy Amazfit Cheetah Square został zaprojektowany z myślą o osobach aktywnych: regularnie biegających, jeżdżących na rowerze lub uprawiających inne sporty wytrzymałościowe. Od pozostałych modeli Amazfit Cheetah Square różni się jednak kilkoma rozwiązaniami. Najnowszy model serii Amazfit Cheetah Square otrzymał ekran o przekątnej 1.75”. Ekran został umieszczony w prostokątnej kopercie, a więc inaczej niż w Amazfit Cheetah Pro i Amazfit Cheetah Round, które otrzymały wyświetlacze okrągłe i nieco mniejsze: 1.45” i 1.39”.







Dzięki technologii AMOLED i umieszczeniu większej liczby pikseli (341 ppi) jakość wyświetlanych danych w Amazfit Cheetah Square powinna być równie wysoka, jak w przypadku pozostałych modeli tej samej serii. Ramki zostały wykonane ze stopu aluminium, a korpus dodatkowo wzmocniony polimerowymi włóknami, dzięki temu jest wytrzymały i bardzo lekki. Smartwatch waży 25 g, a z opaską 37 g. Utrzymanie tak niskiej wagi było możliwe także za sprawą baterii 240 mAh. Pojemność, choć niemal o połowę mniejsza niż w Amazfit Cheetah Pro i Amazfit Cheetah Round, umożliwia jednak do 4 dni pracy przy intensywnym korzystaniu z trybów sportowych, a bez ich aktywowania 7-8 dni.



Tak jak Amazfit Cheetah Pro i Amazfit Cheetah Round, najnowszy model tej serii wykorzystuje również najnowocześniejszą technologię GPS - MaxTrack z dwuzakresową antenę obsługującą kołową polaryzację. Dzięki temu smartwatch może redukować środowiskowe zakłócenia (np. wysokie budynki, drzewa, zachmurzone niebo czy silny wiatr) skutkujące mniej precyzyjnym pomiarem pokonywanej trasy. Takie przekłamania mogą wynosić nawet 10 metrów na każdym kilometrze. Dla osób aktywnych sportowo, np. ambitnych biegaczy czy rowerzystów, taka różnica może mieć ogromne znaczenie: im dłuższy dystans, tym większe stają się przekłamania i tym trudniej jest zarządzać tempem podczas treningu lub docelowego startu.



Amazfit Cheetah Square oferuje ponadto funkcje rejestrujące ważne dla zdrowia parametry m.in. tętno, jakość snu, saturację krwi, czas do pełnej regeneracji, poziom stresu. Pomocne może być także rozwiązanie Zepp Coach. Rozwiązanie to pełni funkcję osobistego trenera, który wspomagany jest przez Sztuczną Inteligencję (AI) i komunikuje się z zawodnikiem poprzez czat w aplikacji Zepp. Taki trener pomaga w realizacji wybranych planów i celów biegowych (np. poprawienie wyniku w biegu na 10 km), przy czym nie tylko personalizuje założenia treningowe w oparciu o unikalne cechy i ambicje biegacza, ale też co tydzień dostosowuje jednostki treningowe do aktualnych wyników, kondycji i poziomu zmęczenia biegacza. Amazfit Cheetah Square umożliwia pobieranie i wyświetlanie tras w trakcie treningu. Dysponuje także wbudowaną pamięcią 2.3 GB na pliki z muzyką.



Najnowszy model Amazfit Cheetah Square będzie kosztować 1049 PLN, a więc tyle, Amazfit Cheetah Round. Najbardziej zaawansowany model z tej serii – Amazfit Cheetah Pro – dostępny jest w cenie 1349 PLN.











Źródło: Info Prasowe - Amazfit