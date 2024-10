Anker Prime, MagGo oraz Zolo – seria ładujących nowości

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polski rynek trafiło właśnie pięć nowych produktów firmy Anker – wiodącego producenta rozwiązań do zasilania urządzeń przenośnych (i nie tylko). Wśród nowości znalazły się dwie wieloportowe biurkowe ładowarki z serii Anker Prime, powerbank oraz stacja ładowania z cenionej rodziny Anker MagGo oraz innowacyjny powerbank Anker Zolo (wyposażony w dwa wbudowane kable do ładowania). Model Anker Prime 250 W, wyposażony w 6 portów USB (4x USB-C, 2x USB-A), duży, czytelny wyświetlacz prezentujący parametry ładowania (lub datę/godzinę) oraz pokrętło, pozwalające sterować procesem ładowania urządzeń (z jego pomocą można wskazać urządzenie, które ma być ładowane priorytetowo, rozdzielić moc pomiędzy priorytetowe urządzenia lub po prostu wybrać tryb automatyczny). Ładowarka może dostarczyć do jednego urządzenia do 140W mocy, co pozwala np. doładować MacBooka Pro 16 do 50% w zaledwie 25 minut. Cena urządzenia to 699 PLN.







Model Anker Prime 200W, również oferujący 4 złącza USB-C i dwa USB-A - kompaktowy i stylowy, który z powodzeniem zasili wszystkie urządzenia, z których korzystamy podczas pracy/nauki na biurku - od laptopów, przez tablety i smartfony, aż po słuchawki, zegarki, etc. Cena: 359 PLN.



Na rynku debiutują też nowości z popularnej serii Anker MagGo:

Wielofunkcyjna stacja ładowania Anker MagGo 3w1, oferująca moc ładowania 15W i certyfikat Qi2. Urządzenie jest oczywiście kompatybilne ze standardem MagSafe, może więc wygodnie ładować smartfony iPhone. Co ważne, ładowarkę można wykorzystać do bezprzewodowego ładowania trzech urządzeń jednocześnie (np. smartfona, słuchawek oraz zegarka – wszystkie można wygodnie rozmieścić na odpowiednich rozkładanych polach). Gdy ładowarka nie jest używana, łatwo składa się do postaci niewielkiej, zwartej kostki. Anker MagGo 3w1 dostępna jest w kolorach czarnym i białym – cenę ustalono na 499 PLN.



Anker MagGo Power Bank 10k – kompaktowy powerbank z praktycznym, kolorowym wyświetlaczem, który może szybko (15W) i bezpiecznie ładować urządzenia zgodne ze standardem Qi2. Dzięki technologii Wireless PowerIQ bezprzewodowe naładowanie iPhone’a od 0 do 50% trwa zaledwie 44 minuty, a przebieg ładowania (parametry, pozostały czas) można śledzić na wbudowanym ekranie. Jako, że powerbank ma funkcję magnetycznej podstawki pod smartfon, w czasie ładowania użytkownik może wygodnie z niego korzystać. Powerbank ma też port USB-C, który można wykorzystać do ładowania urządzeń z maksymalną mocą 27W. Pojemność 10000 mAh z powodzeniem wystarczy do naładowania iPhone’a 15 1.8x. Powerbank dostępny jest w kolorach czarnym i białym, w cenie 399 PLN.



Ostatnią z nowości jest pomysłowy powerbank Anker Zolo o pojemności 10000 mAh i mocy 30W (co pozwala naładować np. iPhone’a 15 czy Samsunga S24 powyżej 50% w zaledwie 30 minut). Urządzenie wyróżnia się przede wszystkim zastosowaniem dwóch wbudowanych kabli do ładowania urządzeń zewnętrznych (USB-C oraz Lightning), dzięki czemu użytkownik nie musi nosić dodatkowego okablowania. Oprócz 2 wbudowanych kabli, powerbank ma również dodatkowy port USB-C oraz USB-A – co pozwala jednocześnie ładować do 4 urządzeń. Na obudowie znajduje się ekran, pozwalający sprawdzić stan naładowania powerbanka (gdy spadnie on poniżej 5%, użytkownik zostanie o tym poinformowany). Cena urządzenia, które dostępne będzie na polskim rynku w kolorach białym, czarnym i niebieskim, to 159 PLN.



































źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio