RAAL Requisite 1995 IMMANIS oraz MAGNA

RAAL, czyli marka znana z doskonałych słuchawek wstęgowych SR-1b i CA-1a wprowadziła na rynek dwa nowe i po raz kolejny przełomowe modele słuchawek. Należą one do serii nazwanej 1995, w skład której wchodzą modele MAGNA oraz IMMANIS. Pierwszy model posiada dwa przetworniki wstęgowe w jednej muszli, natomiast drugi to konstrukcja oparta o trzech wstęgach na każdy kanał. To pierwsza tego typu na świecie konstrukcja, która łączy niebywałą jakość brzmienia przetworników wstęgowych, a jednocześnie umieszcza te przetworniki w bardzo przystępnym dla użytkownika formacie pełnowymiarowych słuchawek nausznych. To słuchawki w pełni referencyjne, które z pewnością będą ostatnim elementem układanki dla wielu najbardziej wymagających.







RAAL MAGNA – słuchawki z dwoma przetwornikami wstęgowymi na kanał

RAAL MAGNA to słuchawki posiadające muszle o średnicy 10 cm pieczołowicie wykonane z kompozytu włókna szklanego i aluminium. Elementy metalowe są anodyzowane, natomiast naturalne amerykańskie drewno jest woskowane twardym woskiem dla zachowania trwałości i uzyskania znakomitego efektu obcowania z naturalnym materiałem i produktem klasy premium. Tylne maskownice są wykonane ze specjalnej mieszanki stali nierdzewnej, dodatkowo zastosowano elementy tytanowo-aluminiowe dla perfekcyjnego działania mechanizmu samego pałąka. Z kolei część pałąka stykająca się z głową jest pokryta zamszem, z każdej zaś strony na nim znajduje się pięciostopniowa regulacja wysokości. Same pady wykonane są z naturalnego zamszu owczego w środku i perforowanej skóry na zewnątrz. Posiadają one też gąbkę z efektem pamięciowym, co bezpośrednio przekłada się na wygodę w codziennym użytkowaniu. Jako złącza zastosowano konektory 3.5 mm TRRS.



Autorskie i unikalne dla marki RAAL przetworniki wstęgowe

Jednakże najważniejszym elementem nowych słuchawek są ich niespotykane nigdzie indziej przetworniki wstęgowe. Aleksandar Radisavljevic, założyciel marki RAAL, tworzy je od 1995 roku (stąd nazwa całej serii) cały czas dopracowując koncepcję przetwornika wstęgowego, który ma być nie tylko bardzo szybki, ale też oferujący niespotykaną w przypadku innych technologii transparentność i obecność dźwięku. Przetworniki te zostały docenione w świecie hi-endu i to właśnie z nich korzystają marki uznane za absolutnie topowe. Dla przykładu to właśnie wysokotonowe wstęgi marki RAAL zostały użyte w najnowszych kolumnach marki Aries Cerat, które na ostatnich targach Hi-End w Monachium zostały zgodnie okrzyknięte najlepszym dźwiękiem całej wystawy. Podwójne drivery wstęgowe w modelu RAAL MAGNA wykonane za pomocą autorskiego procesu z ryflowanego aluminium posiadającego specjalną powłokę tłumiącą. Połączona powierzchnia przetworników wykosi 16.8 cm2 a jednocześnie potencjał ich wychyłu wynosi aż +/- 4 mm. Osiągnięto dzięki temu ogromny zakres dynamiki, bo maksymalny poziom ciśnienia akustycznego wynosi 115 dB.





RAAL IMMANIS – słuchawki oparte o trzy przetworniki wstęgowe na kanał

Ktoś mógłby pomyśleć, że lepiej się już nie da, jednakże Aleksandar Radisavljevic najwyraźniej miał inne na ten temat zdanie i uznał, że na modelu MAGNA nie poprzestanie i stworzył oprócz niego model jeszcze bardziej ekstremalny. I tym razem posiadający aż trzy przetworniki wstęgowe w jednej muszli. Sprawia to, że model IMMANIS powiększa powierzchnię generującą dźwięk z 16.8 cm2 do 25.2 cm2 i średnicę muszli do 11 cm. Uzyskano dzięki temu większą maksymalną głośność o 3 dB oraz niższe zniekształcenia w całym paśmie. Warto też nadmienić, że o ile model MAGNA miał o 29% większą powierzchnię membrany, niż wcześniej wprowadzone na rynek słuchawki CA-1a, to powierzchnia drgająca w modelu IMMANIS jest już o prawie 50% większa. Zapewnia to nie tylko znacznie lepsze oddanie dynamiki, ale też ogromne możliwości w zakresie niskich tonów.



Dedykowany interfejs do wzmacniaczy

Ponieważ przetworniki wstęgowe stosowane w słuchawkach marki RAAL posiadają niezwykle niską impedancję, konieczny jest do nich interfejs RCD (Ribbon Current Drive Interface) dokonujący dopasowania impedancji pomiędzy słuchawkami oraz wzmacniaczem. Interfejs ten posiada specjalnie zaprojektowane transformatory toroidalne o szerokim paśmie i niskich zniekształceniach, które zapewniają maksymalną transparentność i dynamikę brzmienia. Jednocześnie RCD posiada też niezwykłą formę, bo jest zintegrowany ze statywem na słuchawki, przez co razem całość tworzy świetnie wyglądający a przy tym niezwykle praktyczny system słuchawkowy najwyższej klasy. Taki, który przyciąga wyglądem, a zatrzymuje słuchacza swoim brzmieniem. I to nie tylko na długie godziny, ale nawet lata. Co istotne, słuchawki możemy kupić zarówno w zestawie z odpowiednim przewodem oraz interfejsem RCD, jak i bez tego ostatniego. Bo jeżeli ktoś przykładowo posiada zestaw SR-1b lub CA-1b z interfejsem TI-1 a/b/c lub wzmacniaczem HSA, to wtedy może nabyć same słuchawki wraz z kablem i cieszyć się doskonałym dźwiękiem wstęgi.



Słuchawki RAAL 1995 MAGNA i IMMANIS dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich ceny detaliczne zaczynają się od 24500 PLN za model MAGNA oraz 35500 PLN za model IMMANIS.





























