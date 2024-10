CORSAIR iCUE LINK RX MAX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma CORSAIR z radością ogłasza wprowadzenie na rynek wentylatorów z serii iCUE LINK RX MAX. Wentylatory te mają grubość 30 mm i są o 20% grubsze niż standardowe 25-milimetrowe wentylatory. Większa grubość zapewnia znakomity przepływ powietrza i ciśnienie statyczne, dzięki czemu wentylatory mogą tłoczyć więcej powietrza, a jednocześnie pracować wolniej i ciszej, zapewniając optymalną wydajność chłodzenia. Wentylatory RX120 MAX PWM oferują zakres prędkości od 400 do 2000 obr./min i imponujące ciśnienie statyczne 4.2 mm H2O, dzięki czemu idealnie nadają się do przepychania powietrza przez gęste radiatory. Podobnie wentylatory RX140 MAX działają w zakresie od 300 do 1600 obr./min przy ciśnieniu statycznym 2.4 mm H2O.







Technologia CORSAIR AirGuide koncentruje przepływ powietrza dokładnie tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, zwiększając efektywność i wydajność chłodzenia. Wentylatory są również wyposażone w łożysko z magnetyczną kopułą, które zapewnia długotrwałą wydajność i ciche działanie, oferując równowagę między trwałością a obniżonym poziomem hałasu. Wentylatory bez RGB są wyposażone we wbudowane czujniki temperatury, dzięki czemu użytkownicy mogą precyzyjnie dostroić krzywe wentylatorów za pomocą oprogramowania iCUE i dostosować profile chłodzenia, aby uzyskać maksymalną wydajność.



Seria wentylatorów iCUE LINK RX MAX dostępnych w rozmiarach 120 mm i 140 mm wychodzi naprzeciw szerokiej gamie potrzeb w zakresie chłodzenia, oferując opcje z podświetleniem RGB lub eleganckim wzornictwem bez RGB. Modele z podświetleniem RGB są dostępne zarówno w kolorze czarnym, jak i białym, co pozwala użytkownikom na estetyczne dopasowanie ich komputerów, podczas gdy wersje bez RGB są dostępne wyłącznie w kolorze czarnym.



Każdy wentylator RGB z serii iCUE LINK RX MAX jest wyposażony w osiem diod LED RGB, które zapewniają dynamiczne efekty podświetlenia. Wbudowane okienko boczne dodatkowo zwiększa atrakcyjność wizualną, pozwalając na oglądanie niestandardowych konfiguracji oświetlenia pod wieloma kątami. Technologia CORSAIR iCUE LINK pozwala na bezproblemowe podłączenie wielu wentylatorów, zarządzanych za pomocą dołączonego do zestawu startowego koncentratora systemowego iCUE LINK. To rozwiązanie z jednym kablem upraszcza proces instalacji i zapewnia estetyczne prowadzenie przewodów.



Wentylatory CORSAIR iCUE LINK RX MAX są dostępne jako pojedyncze jednostki lub jako część zestawu startowego, który zawiera trzy wentylatory 120 mm (lub dwa 140 mm) i koncentrator iCUE LINK. Wentylatory z serii CORSAIR iCUE LINK RX MAX są już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz w światowej sieci autoryzowanych sprzedawców detalicznych i dystrybutorów firmy CORSAIR.

























źródło: Info Prasowe - CORSAIR