Razer Viper Mini Signature Edition

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer ogłosiła premierę myszki Viper Mini Signature Edition w kolorze białym. Nowa odsłona łączy w sobie elegancję i technologiczną perfekcję, redefiniując standardy dla akcesoriów gamingowych. Viper Mini Signature Edition w kolorze białym to szczyt elegancji i wydajności w grach. Jej minimalistyczny wygląd odpowiada trendowi białych konfiguracji komputerowych, zapewniając estetykę, którą docenią najbardziej zagorzali fani. Ważąca mniej niż 49 gramów mysz łączy lekkość z wytrzymałością, idealnie wpisując się w potrzeby graczy, którzy szukają zaawansowanych rozwiązań o niskiej wadze.







Mistrzowskie wykonanie i nieskazitelna konstrukcja

Nowa mysz wyróżnia się egzoszkieletem wykonanym ze stopu magnezu, który zapewnia doskonały stosunek wytrzymałości do wagi. Wszystko to możliwe jest, dzięki zastosowaniu zaawansowanej techniki obróbka CNC, tak aby stworzyć produkt, który jest zarówno trwały, jak i estetyczny.



Bezkompromisowa wydajność i najnowsze technologie

Viper Mini Signature Edition została wyposażona w czujnik optyczny Razer Focus Pro 30K oraz przełączniki Razer Optical Mouse Switches Gen-3, co zapewnia niesamowitą precyzję i szybkość reakcji. Dzięki technologii Razer HyperPolling mysz osiąga częstotliwość próbkowania na poziomie 8000 Hz, co sprawia, że jest idealna do intensywnej rozgrywki w każdym gatunku gier. Mysz jest dostarczana z pełnym zestawem akcesoriów, w tym białym dounglem Razer HyperPolling Wireless Dongle, wymiennymi ślizgaczami Corning Gorilla Glass 3, taśmami Razer Mouse Grip Tape oraz ekskluzywną 3-letnią gwarancją.



Limitowana edycja dla koneserów

Viper Mini Signature Edition w kolorze białym to coś więcej niż tylko mysz – to wyraz stylu i wyrafinowania, zaprojektowany dla tych, którzy cenią sobie estetykę i funkcjonalność. Mysz będzie dostępna w ograniczonej liczbie – wyprodukowano jedynie 13337 egzemplarzy, a pierwszy drop odbędzie się 21 października 2024 r. o godz. 17:00.



Cena i dostępność

Razer Viper Mini Signature Edition w kolorze białym będzie dostępna w cenie 339.99 EURO, wyłącznie na stronie Razer.com.































źródło: Info Prasowe - Razer