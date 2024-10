Mozos MX2 - nowe, bezprzewodowe mikrofony krawatowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mozos to producent, który dał się poznać w ciągu ostatnich lat między innymi z doskonale wycenionych akcesoriów audio wprowadza do oferty nowy model krawatowych mikrofonów bezprzewodowych. Po ciepło przyjętym MX1 przyszła kolej na nieco tańszy wariant. Mozos MX2 łączy w sobie nowoczesną technologię z wyjątkową jakością dźwięku. Oferując podwójny zestaw mikrofonów działających na częstotliwości 2.4 GHz, MX2 to idealne narzędzie dla vlogerów, twórców treści oraz profesjonalistów poszukujących niezawodnego sprzętu do nagrywania.







Bezprzewodowa funkcjonalność

Dzięki technologii plug-and-play, mikrofon jest niezwykle łatwy w obsłudze, a jego zasięg wynoszący do 20 metrów pozwala na swobodę ruchów podczas nagrywania.



Kompatybilność

Mozos MX2 jest zgodny z telefonami wyposażonymi w port USB-C oraz Lightning, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych urządzeń. W przypadku urządzeń Apple korzystających ze złącza Lightning wymagany jest jednak adapter Mozos ASM-6 (nie dołączony do zestawu).



Wysoka jakość dźwięku

Mikrofon oferuje minimalne opóźnienie wynoszące od 18 do 22 ms, co czyni go idealnym do nagrań na żywo i streamingu. Dodatkowo, dzięki technologii redukcji szumów oraz wielokierunkowej charakterystyce, skutecznie przechwytuje dźwięk w różnych warunkach otoczenia.



Idealny na ciężkie warunki

Kompaktowy design oraz osłona przeciwwiatrowa zapewniają czyste nagrania audio, nawet w wietrznych warunkach, co jest szczególnie ważne dla twórców treści nagrywających na zewnątrz.



Doskonałe narzędzie dla profesjonalistów

Mikrofon Mozos MX2-DUAL sprawdzi się doskonale podczas nagrywania wywiadów, podcastów oraz transmisji na żywo. Dzięki minimalistycznej konstrukcji krawatowej, mikrofony są dyskretne, jednocześnie znacznie poprawiając jakość nagrań audio. Dla tych, którzy nie planują korzystać z potencjału dwóch mikrofonów, producent oferuje MX2 w wersji z jednym mikrofonem.





Dane techniczne

• Funkcja odsłuchu: tak.

• Funkcja redukcji szumów: tak.

• Opóźnienie dźwięku: ≤25 ms (18-22 ms).

• Czułość: -38 dB±1 dB.

• Typ kierunkowości: Wielokierunkowy.

• Częstotliwość robocza: 2.4 GHz.

• Zasięg roboczy: ≥20 metrów.

• Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz.

• Próbkowanie: 44.1 kHz/24 bit (z redukcją szumów 32 kHz).

• Stosunek sygnału do szumu: ≥70 dB.

• Prąd roboczy: ≤12 mA.

• Moc: 0.074 W.

• Typ baterii: Polimerowa bateria litowa 110 mAh.

• Czas pracy baterii mikrofonu: 9 godzin.

• Zasilanie: 5V/1A.

• Temperatura pracy: -10°C~50°C.

• Wymiary (mm): Nadajnik: 46×16×10, Odbiornik: 42×15×7.5.

• Waga: Nadajnik: 10g, Odbiornik: 5g.

































źródło: Info Prasowe - Mozos