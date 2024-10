20 lat dysku WD My Passport

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od momentu wprowadzenia na rynek dysku WD My Passport w 2004 roku, miliony ludzi na całym świecie zaufały temu rozwiązaniu, przechowując na nim swoje najcenniejsze dane. Aby uczcić tę rocznicę, firma Western Digital wprowadza na rynek WD My Passport Ultra 20th Emerald Anniversary Edition. Przez cały okres użytkowania dysków My Passport, firma Western Digital zapewniła użytkownikom na całym świecie około 180 eksabajtów pamięci masowej, co odpowiada 18 miliardom godzin filmów w jakości HD, 46 bilionom zdjęć lub 35 bilionom utworów muzycznych.







Przed wprowadzeniem na rynek dysku WD My Passport użytkownicy mieli ograniczone możliwości, jeśli chodzi o gromadzenie, ale i zabieranie ze sobą ważnych plików. W 2004 roku My Passport dostarczył usprawnione rozwiązanie - przenośny produkty, które oferował imponującą, jak na tamten czas, ilość miejsca na różne rodzaje plików cyfrowych - w tym filmy, muzykę, zdjęcia i dokumenty. Pierwsze modele oferowały pojemność 40 GB, aby dziś zwiększyć ją nawet 150-krotnie, oferując przenośny dysk twardy 2.5” o największej na świecie pojemności 6 TB, spełniający potrzeby współczesnego konsumenta cyfrowego.



„Po 20 latach, dziesiątkach wzorów obudowy i około 130 milionach sprzedanych egzemplarzy dysków My Passport, Western Digital z dumą świętuje ten ważny dzień dla jednej z naszych najpopularniejszych linii produktów. Kontynuujemy dziedzictwo niezawodnej serii i oddajemy w ręce użytkowników WD My Passport Ultra 20th Emerald Anniversary Edition - niezwykle pojemny, prosty w użyciu i niezawodny jak zawsze dysk zewnętrzny” - powiedział Ravi Pendekanti, starszy wiceprezes ds. zarządzania produktami i marketingu w Western Digital.



Kluczowe cechy dysku:

- Elegancka konstrukcja – obudowa wykonana z anodyzowanego metalu w pamiątkowym, szmaragdowym kolorze

- Bezproblemowa kompatybilność - gotowy do użycia od razu po wyjęciu z pudełka i kompatybilny z Windows PC, Mac, telefonami, tabletami i innymi urządzeniami z USB-C

- Ogromna pojemność – możliwość przechowywania do 6 TB danych, zapewnia mnóstwo miejsca na zdjęcia, filmy, muzykę, ważne dokumenty

- Ulepszone oprogramowanie - inteligentniejsze tworzenie kopii zapasowych dzięki dołączonemu oprogramowaniu Acronis True Image for Western Digital do zarządzania urządzeniami; pomaga również chronić przed oprogramowaniem ransomware

- Ochrona hasłem - ochrona hasłem i 256-bitowe szyfrowanie sprzętowe AES pomagają chronić ważne pliki



Objęte trzyletnią ograniczoną gwarancją dyski My Passport Ultra 20th Emerald Anniversary Edition o pojemności 2 TB w cenie 420 PLN i 6 TB, są już dostępne w sprzedaży w sklepie Western Digital Store oraz u autoryzowanych sprzedawców detalicznych, sprzedawców internetowych i dystrybutorów Western Digital.



















źródło: Info Prasowe - Western Digital