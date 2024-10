TP-Link przedstawia Archer T2E i UB500 Plus

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

TP-Link wprowadza na rynek dwa nowe urządzenia, które pozwalają zmodernizować starsze komputery, bez ponoszenia dużych kosztów. Dzięki Archer T2E i UB500 Plus, użytkownicy mogą cieszyć się nowoczesnymi technologiami WiFi oraz Bluetooth, dostępnymi nawet dla sprzętu sprzed lat. Oba urządzenia łączą wydajność i prostotę użytkowania, dając nową jakość pracy z komputerami stacjonarnymi i laptopami. Archer T2E to kompaktowa karta sieciowa WiFi ze złączem PCI Express, która oferuje prędkości do 433 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 200 Mb/s w paśmie 2 GHz.







Urządzenie umożliwia płynne przesyłanie danych i bezproblemową pracę w sieci, minimalizując zakłócenia i zapewniając stabilne połączenie. Zastosowana technologia MU-MIMO pozwala na jednoczesną obsługę wielu urządzeń, co znacznie poprawia wydajność sieci w domach pełnych urządzeń bezprzewodowych. Zewnętrzna, regulowana antena o wysokim zysku dodatkowo zwiększa zasięg, co sprawia, że Archer T2E doskonale sprawdzi się w większych przestrzeniach. Z kolei wsparcie dla szyfrowania WPA3 to dodatkowy atut dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo połączeń. Dodatkowo, w zestawie znajduje się śledź low profile, który ułatwia montaż karty w mniejszych komputerach typu mini tower.



Dla użytkowników, którzy pragną wprowadzić swojego starego laptopa lub PC w erę Bluetooth 5.3, TP- Link oferuje adapter UB500 Plus. Dzięki regulowanej antenie o wysokim zysku, adapter zapewnia silniejszy sygnał nawet w trudnych warunkach. UB500 Plus obsługuje szeroki zakres systemów operacyjnych Windows i dzięki funkcji Plug & Play, pozwala na szybkie i łatwe rozpoczęcie korzystania bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą wyposażyć swój komputer w nowoczesne technologie bez skomplikowanych konfiguracji.



Karta i adapter są już dostępne w sprzedaży w cenie Archer T2E około 70 PLN oraz UB500 Plus około 40 PLN. Urządzenia objęto trzyletnią gwarancją. Więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie internetowej: Archer T2E, UB500 Plus.

















źródło: Info Prasowe - TP-Link