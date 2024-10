Creative Labs na Audio Video Show 2024

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Audio Video Show 2024 to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń w Europie dla entuzjastów i profesjonalistów z branży audio-video. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 25–27 października w Warszawie, w prestiżowych lokalizacjach, takich jak hotele Radisson Blu Sobieski i Golden Tulip, oraz VIP lożach stadionu PGE Narodowy. Na ponad 2000 m² powierzchni, odwiedzający będą mogli osobiście przetestować sprzęt audio-wideo najwyższej klasy, w tym telewizory, projektory, zaawansowane systemy hi-fi oraz słuchawki. Creative Labs podczas 26. Edycji wystawy, zaprezentuje swoje najnowsze osiągnięcia, w tym soundbar Katana V2 SXFI oraz przełomowy zestaw słuchawkowy Aurvana Ace Mimi. Produkty te, wyposażone w technologie SXFI i MIMI, skierowane są do najbardziej wymagających użytkowników, którzy cenią sobie spersonalizowane doświadczenia audio.







• Katana V2 SXFI – zaawansowany soundbar nowej generacji, łączący kompaktowy design z przestrzennym dźwiękiem dzięki technologii Super X-Fi. Katana V2 SXFI jest idealna dla graczy i miłośników multimediów, oferując kinową jakość dźwięku oraz funkcje, takie jak Scout Mode, SXFi Battle Mode i wsparcie dla Dolby Digital. Co więcej, będzie to pierwsze urządzenie głośnikowe z implementacją wirtualnego dźwięku SXFI, dotychczas dostępnego tylko w słuchawkach. Technologia Super X-Fi odtwarza jakość wysokiej klasy systemu wielogłośnikowego z profesjonalnego studia w słuchawkach. Wykorzystując zaawansowane obliczenia, układ Super X-Fi dostosowuje również dźwięk do właściwości antropometrycznych głowy i uszu, dzięki czemu dźwięk, który słyszysz, jest zoptymalizowany z myślą o Tobie.

• Aurvana Ace Mimi – rewolucyjne słuchawki TWS z technologią MIMI, które dzięki innowacyjnemu systemowi pomiaru jakości słuchu dostosowują parametry dźwięku indywidualnie dla każdego ucha. Personalizacja dźwięku odbywa się w czasie rzeczywistym, co pozwala użytkownikowi cieszyć się dźwiękiem idealnie dopasowanym do jego unikalnego profilu słuchowego. Aurvana Ace Mimi to przełom w spersonalizowanym audio.



Audio Video Show 2024 to wydarzenie, na którym obecność będzie obowiązkowa dla wszystkich fanów doskonałego dźwięku i obrazu. Z ponad 150 wystawcami i setkami najnowszych urządzeń multimedialnych, tegoroczna edycja zapewni niezrównane wrażenia dla odwiedzających – zarówno dla profesjonalistów z branży audio-wideo, jak i dla entuzjastów najnowszych technologii. Wystawa to nie tylko okazja do przetestowania najnowszego sprzętu, ale także możliwość uczestnictwa w licznych seminariach i spotkaniach z ekspertami.



Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska Creative Labs na PGE Narodowy, w holu naprzeciwko sal SkyBox 130, 131, 132 i 133, gdzie będzie można osobiście doświadczyć potęgi dźwięku oraz odkryć przyszłość technologii audio!











źródło: Info Prasowe - Creative