Anker Innovations prezentuje nowe rozwiązania z obszaru technologii konsumenckich podczas MWC 2026. Wśród nich na rynek europejski wprowadzony zostanie model Anker Prime Wireless Charging Station (3-in-1, MagGo, AirCool, Foldable), oferującej ultraszybkie bezprzewodowe ładowanie Qi2 o mocy 25 W z aktywną technologią chłodzenia. Składana stacja ładująca wielkości dłoni umożliwia jednoczesne ładowanie iPhone’a, Apple Watcha oraz AirPodsów. Technologia chłodzenia AirCool generuje zaledwie 19 dB i utrzymuje temperaturę urządzeń poniżej 37°C (98,6°F), wspierając optymalną kondycję baterii. Produkt będzie dostępny w kolorach Phantom Gray i Radiant White w cenie 149.99 USD.



















