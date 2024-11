Anker prezentuje serię szybkich ładowarek USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Anker zaprezentowała nową serię szybkich ładowarek USB-C, które dostępne są od dziś na stronie apple.com oraz w wybranych salonach Apple na całym świecie. Współpraca ta podkreśla wspólne starania firm na rzecz odpowiedzialnego rozwijania innowacji – obudowy nowych ładowarek Anker w 75% wykonano z przetworzonego tworzywa PCR (post-consumer recycled plastics), co stanowi znaczący krok w kierunku ograniczania wpływu na środowisko, przy zachowaniu bezkompromisowej wydajności. Nowe ładowarki Anker dostępne są w kilku wersjach o różnej mocy - 30W, 50W, 70W, 150W oraz 240W, a każda z nich zaprojektowana została tak, by spełniać oczekiwania różnych użytkowników, korzystających z różnych urządzeń, takich jak Apple Watch, AirPod, iPad, MacBook i inne.







Mniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska

Bazujące na technologii azotku galu GaN ładowarki oferują wyższą moc ładowania, niższą temperaturę pracy i bardziej kompaktową formę w porównaniu w tradycyjnymi ładowarkami wykorzystującymi krzem**. Co więcej, ich obudowy i opakowania w 75% wykonane są z ponownie przetworzonych tworzyw, co doskonale wpisuje się w oczekiwania dbających o środowisko klientów.



Bezpieczniejsze ładowanie

Nowości wyposażone są w Dynamic Temperature Sensor oraz Power Tuner Chip, które podczas ładowania stale monitorują temperaturę i dopasowują moc ładowarki tak, by zagwarantować bezpieczeństwo urządzeń.



Dostępność

W Polsce nowe ładowarki Anker są już dostępne na stronie apple.com oraz w wybranych punktach sprzedaży detalicznej Apple. Prosimy o sprawdzenie dostępności produktu u lokalnego sprzedawcy, ponieważ czas premiery może się różnić w zależności od regionu i lokalizacji sklepu.



Szczegóły produktów

Ładowarka ANKER Charger (30W) z kablem USB-C (B2657)

• 1 x USB-C

• W zestawie kabel USB-C 150 cm

• może naładować iPhone’a do 50% w zaledwie 30 minut

• Obsługuje szybkie ładowanie urządzeń Apple Watch, AirPods, iPhone, iPad, MacBook Air i innych

• Kolor: biały

• Cena: 199 PLN



Ładowarka ANKER Charger (50W, 2 porty) (A2689)

• 2 x USB-C

• Obsługuje szybkie ładowanie urządzeń Apple Watch, AirPods, iPhone, iPad, MacBook Air i innych

• Kolor: biały

• Cena: 249 PLN



Ładowarka ANKER Charger (70W, 3 porty) (A2604)

• 3 x USB-C

• Obsługuje szybkie ładowanie urządzeń Apple Watch, AirPods, iPhone, iPad, MacBook Air i innych

• Kolor: biały

• Cena: 399 PLN



Ładowarka ANKER Charger (150W, 4 porty) (A2655)

• 4 x USB-C

• Maksymalna moc z pojedynczego portu - 140W

• Obsługuje szybkie ładowanie urządzeń Apple Watch, AirPods, iPhone, iPad, MacBook Air i innych

• Kolor: biały

• Cena: 499 PLN



Ładowarka ANKER Charger (240W, 4 porty) (A2644)

• Ładowarka biurkowa z 4 portami USB-C

• Maksymalna moc z pojedynczego portu - 140W

• Obsługuje szybkie ładowanie urządzeń Apple Watch, AirPods, iPhone, iPad, MacBook Air i innych

• Kolor: biały

• Cena: 649 PLN

































źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio