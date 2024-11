PANASONIC - ulepszony TOUGHBOOK 33MK4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Panasonic wprowadza na rynek ulepszoną wersję jednego ze swoich flagowych produktów – TOUGHBOOK 33mk4 – tablet 2w1 z odczepianą klawiaturą, który oferuje łączność z siecią 5G od razu po wyjęciu z pudełka, zapewnia bardzo niskie opóźnienia, szybsze czasy reakcji, zwiększoną niezawodność oraz prędkość pobierania dla pracowników mobilnych w każdych warunkach i przy użyciu dowolnej aplikacji. Producent zapewnia, że nowy TOUGHBOOK przesuwa granice możliwości wytrzymałego urządzenia mobilnego. Model 33mk4 to najnowszy TOUGHBOOK, który może łączyć się z bezprzewodowymi sieciami 5G nowej generacji (SA). Wraz z rozwojem aplikacji IoT i AI nowej generacji, zapotrzebowanie rynku na urządzenia, które mogą szybko i bezpiecznie przesyłać dane w terenie, rośnie w ekspresowym tempie.







Zwiększona wydajność z łatwością radzi sobie z wymagającymi aplikacjami

Nowy TOUGHBOOK 33mk4 oferuje znacznie większą moc obliczeniową w porównaniu do swojego poprzednika, wykorzystując procesor Intel Core i5 (13. generacji) z technologią Intel vPro (Raptor Lake), co pozwala na uruchamianie najbardziej wymagających aplikacji na systemie Windows 11 Pro. Dla tych, którzy potrzebują dodatkowej mocy obliczeniowej, dostępny jest opcjonalny procesor Intel Core i7 (13. generacji) z technologią Intel vPro.



Współczynnik proporcji 3:2 zwiększa produktywność

Odpowiadając na zmiany potrzeb na rynku tabletów 2w1, nowym modelem Panasonic chce zaoferować zwiększenie produktywności pracy w terenie dzięki większemu ekranowi i odczepianej klawiaturze. Łącząc doskonałą moc obliczeniową Intel® z wydajnością systemu Windows 11 Pro, model 33mk4 staje się idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którzy potrzebują niezawodnej wydajności przy uruchamianiu wymagających aplikacji na 12-calowym ekranie. Aby sprostać coraz bardziej skomplikowanym technologicznie oprogramowaniom, model 33mk4 jest wyposażony w ekran Quad High Definition (QHD) o proporcjach 3:2 i rozdzielczości 2160 x 1440. Zapewnia to większą przestrzeń ekranu w porównaniu do 14-calowych ekranów o proporcjach 16:9. Dzięki temu pracownicy mobilni mogą lepiej wizualizować aplikacje menu ekranowego, które zawierają dużą ilość danych, w porównaniu do większych modeli.



Doskonałe doświadczenia użytkowników w różnych branżach

Rozmiar ekranu, łączność i wydajność modelu 33mk4 zapewniają większą wszechstronność pracownikom mobilnym w wielu sektorach. Wyposażony jest w technologię Intel Iris Xe Graphics, która zapewnia doskonałą wydajność graficzną i szczegółowość obrazu na ekranie dla pracowników mobilnych w branżach takich jak usługi terenowe, motoryzacja, energetyka, obronność i logistyka. Dla mobilnych pracowników terenowych w branżach takich jak energetyka i obronność, rozmiar ekranu, rozdzielczość i krystalicznie czysty obraz modelu 33mk4 umożliwiają łatwiejsze przeglądanie rysunków technicznych, schematów i instrukcji oraz map w trudnych warunkach oświetleniowych.



12-calowy ekran 33mk4 o proporcjach 3:2 zapewnia więcej miejsca, umożliwiając pracownikom mobilnym korzystanie z klawiatury ekranowej. Rozdzielczość i rozmiar ekranu idealnie nadają się również do diagnostyki samochodowej, podczas gdy model 33mk4 może być zamontowany na kierownicy podczas testów. Dzięki temu użytkownicy mogą szybko i wydajnie korzystać z aplikacji w czasie rzeczywistym, zwiększając produktywność. Model 33mk4 jest również certyfikowany do użytku w systemie Red Hat Enterprise Linux. Zapewnia to dodatkową elastyczność i bezpieczeństwo pracownikom mobilnym, którzy wymagają bezpiecznych rozwiązań opartych na systemie Linux, przy czym firma Panasonic przejmuje certyfikację i testowanie urządzeń w imieniu klientów.



Niekwestionowany lider pod względem żywotności i trwałości baterii

Pomimo dodania łączności 5G i zwiększonej mocy obliczeniowej, model 33mk4 oferuje do 15 godzin pracy na baterii dzięki jej większej mocy, zapewniając pracownikom mobilnym pełen spokój umysłu podczas korzystania z energochłonnych aplikacji w terenie. To pozwala im pracować dłużej, maksymalizując wydajność i produktywność w kluczowych momentach.



TOUGHBOOK 33mk4 oferuje również ulepszoną łączność Bluetooth i opcjonalną łączność GPS w porównaniu do swojego poprzednika oraz wiodącą w branży odporność na kurz i wodę o stopniu ochrony IP65, niezależnie przetestowaną zgodnie z normami MIL-STD 810H i IEC 60529.































źródło: Info Prasowe - Panasonic