Bezprzewodowa Hama WKM-550 z przyciskiem Assist AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

HAMA zaprezentowała swoją nowatorską pełnowymiarową, cichą klawiaturę z połączeniem radiowym oraz Bluetooth. Wyróżnia się mechaniką nożycową, funkcjami multimedialnymi i osobnym przyciskiem, wywołującym asystenta AI Copilot Microsoftu. W zestawie znajdziemy też optyczną mysz Bluetooth z sześcioma przyciskami oraz chowanym odbiornikiem USB. Stalowoszary zestaw z czarnymi akcentami będzie estetycznie pasował do większości urządzeń elektronicznych na biurku. Marka Hama postawiła w przypadku tych urządzeń peryferyjnych na wszechstronność, gdyż klawiatura i myszka mogą być połączone nawet z trzema sprzętami naraz, np. komputerem, tabletem i smartfonem. To zasługa radiowego kanału połączenia 2.4 Ghz i dwóch kanałów Bluetooth w wersji 5.2. Pomiędzy obsługiwanymi sprzętami można przełączać się wygodnie za pomocą jednego przycisku.







Nowy wymiar funkcjonalności i wygody

Wymiary klawiatury WKM-550, wykonanej z tworzywa sztucznego i dysponującej 111 przyciskami, wynoszą 30.1 x 1.7 x 12.9 cm, a waga 558 g. Uwagę zwracają trwałe i solidne klawisze nożycowe - idealne do intuicyjnego, szybkiego płynnego pisania nawet pod presją czasu. Zauważmy, że klawiatury z mechaniką nożycową, oprócz membrany i niskiego skoku klawiszy, mogą się też pochwalić specjalnym mechanizmem „nożycowym”, który równoważy nacisk na kopułkę. Oznaczenia przycisków zostały też grawerowane laserowo, więc nie ma ryzyka ich starcia.



Żyjemy w epoce rewolucji AI, a skoro tak to na klawiaturze umieszczono klawisz Assist AI, aktywujący międzyprogramowego asystenta AI od Microsoftu. Można go jednak przypisać do jakiegokolwiek innego narzędzia, bazującego na sztucznej inteligencji. Co więcej, producent przewidział sterowanie funkcjami multimedialnymi (klawiatura ma 14 przycisków multimedialnych) poprzez dodatkowe przypisanie klawiszy F - bez konieczności przechodzenia przez uciążliwe ustawienia systemowe. Znajdziemy tu też funkcję Fn-Lock, którą można aktywować i dezaktywować. Zamienia ona pierwsze i drugie przypisanie klawiszy F1 do F12. Dzięki temu w zasięgu użytkownika jest korzystanie z funkcji multimedialnych bezpośrednio za pomocą klawiszy F, bez konieczności każdorazowego przytrzymywania klawisza Fn.



Wielu użytkowników na pewno doceni też wygodę, związaną z podpórką u dołu, a więc odpowiednim nachyleniem klawiatury. Takie rozwiązanie niezwykle ułatwia pisanie na komputerze. Klawiatura jest zasilania za pomocą czterech baterii AAA („małych paluszków”). Wiele osób na pewno doceni wiążącą się z tym faktem oszczędność czasu, gdyż nie będziemy musieli nigdy czekać na naładowanie akumulatora. W oszczędzaniu energii pomaga włącznik na obudowie klawiatury.



Sprawny i cichy gryzoń

Z kolei wymiary bezprzewodowej myszki optycznej WKM-550 wynoszą 6.8 x 3.6 x 9.8 cm przy 65 g wagi. Została wykonana z plastiku, zaś kółko do przewijania jest metalowe. Zakres regulacji czułości DPI wynosi tutaj: 800/1200/1600. Gryzoń dysponuje sześcioma przyciskami i został zaprojektowany do potrzeb osób praworęcznych. Nie mogło tu rzecz jasna zabraknąć chowanego wewnątrz obudowy radiowego odbiornika USB. Zasięg poprzez Bluetooth wynosi 10 m. Nie brak podkładek antypoślizgowych. Zapomnijmy też o głośnych odgłosach klikania, bo przyciski nie wydają żadnych dźwięków. Po bocznej stronie gryzonia umieszczono praktyczne dwa przyciski. Niemiecki producent pomyślał również o wskaźniku poziomu naładowania baterii, osobnych przyciskach od przeglądarki, włączniku oraz trybie oszczędzania energii. Omawiana mysz pracuje w oparciu o baterie AAA.



Cały zestaw z klawiaturą i myszką Hama WKM-550 został wykonany z materiałów pochodzących w co najmniej 20 proc. z recyklingu. W pakiecie znajdziemy cztery baterie AAA. Sprzęt współpracuje z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11, ale też z MacOS 11, iOS 14, iPadOS 14, Android 8.0 lub nowszymi ich wersjami.



Katalogowa cena zestawu Hama WKM-550 wynosi 159 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA