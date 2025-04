Anker redefiniuje przyszłość mobilnego ładowania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Anker udowadnia, że energia może być nie tylko dostępna wszędzie, ale i dopasowana do stylu życia użytkowników. Od zaawansowanych stacji dokujących dla profesjonalistów, przez kompaktowe powerbanki dla podróżników, aż po designerskie ładowarki bezprzewodowe dla użytkowników Apple i Androida – każda z linii produktów Anker Prime, Zolo i MagGo została zaprojektowana z myślą o wygodzie, niezawodności i wydajności. Seria Anker Prime to ukłon w stronę profesjonalistów, którzy potrzebują prawdziwego mobilnego centrum zasilania. Dzięki zastosowaniu przełomowej technologii GaNPrime™, ładowarki oferują nawet 250 W mocy, obsługując równocześnie laptopy, tablety i smartfony.







Anker Prime – Flagowe produkty:

- Anker Prime 14-in-1 Docking Station (160W) 60W szybkie ładowanie + 14 portów (podwójne 4K HDMI, 10Gbps USB-C, Ethernet). Ładuje MacBooka Pro do 100% w 1 godzinę 55 minut, pozwalając jednocześnie na tworzenie konfiguracji wieloekranowych przydatnych podczas edycji wideo lub zdalnych spotkań.

- Anker Prime 200W GaN Charger (6 portów) 200W przez 6 portów zasila jednocześnie dwa MacBooki Pro i smartfony. PowerIQ 4.0 dynamicznie przydziela moc, a MultiProtect™ zapewnia brak przestojów podczas 24/7 transmisji na żywo lub transferów danych.

- Anker Prime 250W GaN Desktop Charger (6 portów) Wyświetlacz LCD 2.3" pokazuje status portów w czasie rzeczywistym; przycisk obrotowy priorytetyzuje urządzenia (np. laptop na spotkaniu). Dostarcza 2-godzinne ładowanie MacBooka Pro z maksymalną mocą 140W.





Anker Zolo – Niezawodność w podróży i na co dzień

Zaprojektowana z myślą o mobilnych użytkownikach, linia Zolo oferuje lekkie, odporne powerbanki z wbudowanymi kablami, inteligentnym wyświetlaczem i szybkim ładowaniem Power Delivery – wszystko, aby maksymalnie uprościć zasilanie urządzeń podczas podróży. Urządzenia Anker Zolo oferują użytkownikom wygodę i prostotę obsługi dzięki zintegrowanym kablom USB-C i Lightning, które pozwalają zrezygnować z dodatkowych przewodów. Mimo kompaktowych rozmiarów, powerbank o pojemności 25 000 mAh i mocy 165W zapewni dużą wydajność – potrafi naładować MacBooka Pro do połowy w zaledwie 20 minut, jednocześnie zasilając inne urządzenia, takie jak konsola do gier czy smartfon. Obsługa zarówno systemów iOS, jak i Android sprawia, że jest to rozwiązanie uniwersalne, szczególnie przydatne dla osób korzystających z różnych platform. Dodatkowym atutem jest inteligentny ekran, który informuje o bieżącym zużyciu energii i przewidywanym czasie ładowania, co zapewnia większą kontrolę i poczucie bezpieczeństwa.



Flagowe produkty:

- Anker Zolo Power Bank (10K, 30W, wbudowany kabel USB-C+Lightning ) Skierowany do entuzjastów iPhone’a, ten lekki (200g) power bank z wysuwanym kabke Lightning i portem USB-C.

- Anker Power Bank (25K, 165W, wbudowany kabel USB-C i wysuwany kabel) Kompaktowa powerbank, który zmieści się z łatwością w torbie. 4 porty pozwalają na równoczesne ładowanie kilku urządzeń. Wyposażony w inteligentny wyświetlacz pokazujący rzeczywiste zużycie energii i szacunkowy czas ładowania.





Anker MagGo – Stylowe i szybkie ładowanie bezprzewodowe

Linia MagGo to nowoczesne rozwiązania dla użytkowników Apple i nie tylko – oferujące bezprzewodowe ładowanie z certyfikatem Qi2, prędkością 15W i elegancką, kompaktową formą. Dzięki zastosowaniu technologii Mini Cell Battery ładowarki Anker MagGo oferują szybkie ładowanie o mocy 15W, zachowując przy tym o połowę mniejszy rozmiar niż tradycyjne rozwiązania. Dopracowany, minimalistyczny design doskonale wpisuje się w nowoczesne wnętrza biurowe i domowe, łącząc estetykę z funkcjonalnością.



Flagowe produkty:

- Anker MagGo Power Bank (10K) Efektywnie zasila wiele urządzeń jednocześnie, a jego inteligentny wyświetlacz zapewnia aktualizacje statusu ładowania w czasie rzeczywistym.

- Foldable Wireless Charging Station (15W, 3-in-1). Ładowarka, którą można złożyć do niewielkiego rozmiaru, co czyni ją idealną częścią bagażu podręcznego.



Dzięki Anker Prime, Zolo i MagGo, każdy użytkownik znajdzie idealne rozwiązanie do swoich potrzeb:

- Twórcy i profesjonaliści – zaawansowaną moc i stabilność.

Podróżnicy – przenośną niezawodność i uniwersalność.

- Miłośnicy Apple – estetyczne i wydajne ładowanie bezprzewodowe.



Anker nie tylko podąża za trendami – wyznacza standardy przyszłości ładowania, dostarczając rozwiązania, które są szybkie, inteligentne, bezpieczne i gotowe na każde wyzwanie.

























źródło: Info Prasowe - Anker Innovatio