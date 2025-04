Lenovo wprowadza nowe mobilne stacje robocze ThinkPad

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Lenovo zaprezentowała dziś odświeżone portfolio urządzeń ThinkPad, zaprojektowanych z myślą o zmieniających się potrzebach współczesnych profesjonalistów – od twórców treści i inżynierów po pracowników umysłowych i zespoły pracujące hybrydowo. Oferta obejmuje wydajne komputery Copilot+, w tym mobilne stacje robocze ThinkPad P14s Gen 6 AMD i ThinkPad P16s Gen 4 AMD, a także nowe laptopy biznesowe ThinkPad z serii L. Firma rozszerza również serię ThinkPad X1 Aura Edition, dzięki czemu zapewnia wydajność i łatwość zarządzania, które są niezbędne do dzisiejszej, wspieranej przez sztuczną inteligencję płynnej pracy.







Moc połączona z mobilnością: nowe mobilne stacje robocze ThinkPad z serii P

W miarę jak sztuczna inteligencja przyczynia się do przekształcenia kolejnych branż, zapotrzebowanie na potężne, wydajne i przystosowane do obsługi AI rozwiązania obliczeniowe osiąga dziś niespotykany do tej pory poziom. Nowe modele w serii Lenovo ThinkPad P są w stanie sprostać tym wyzwaniom. Ważący 1.39 kg (3.06 funta) Lenovo ThinkPad P14s AMD o grubości 16.13 mm jest najcieńszą i najlżejszą mobilną stacją roboczą w portfolio Lenovo. Z kolei Lenovo ThinkPad P16s AMD łączy w sobie najwyższą wydajność, jest przenośny, a także zapewnia rozbudowane narzędzia AI dla profesjonalistów realizujących zaawansowane zadania w trybie mobilnym. Obie stacje robocze gwarantują najwyższą wydajność dzięki procesorom AMD Ryzen AI PRO serii 300, aż do Ryzen AI 9 HX PRO 370 o taktowaniu 5.1 GHz i 12 rdzeniach. Procesory te gwarantują wydajność NPU na poziomie 50 TOPS, umożliwiają pragnącym mobilności profesjonalistom zwiększenie ich produktywności dzięki rozwiązaniom ze sztuczną inteligencją i płynne wykonywanie wielu zadań jednocześnie.



ThinkPad P14s i P16s zostały stworzone z myślą o zadaniach CAD i BIM w pracy inżynierów i architektów, ale też dla nauczycieli i studiujących te zagadnienia, gdyż zapewniają wydajne i ekonomiczne rozwiązania. Zasilane technologią AMD „Zen 5” i zintegrowaną grafiką opartą na architekturze AMD RDNA 3.5 nowe stacje robocze z serii P gwarantują zwiększoną wydajność w trakcie złożonych obciążeń inżynieryjnych i kreatywnych bez uszczerbku dla żywotności baterii. Dzięki pamięci o pojemności do 96 GB te stacje robocze zapewniają płynne działanie nawet najbardziej wymagających aplikacji – posiadają wystarczającą ilość miejsca na duże zbiory danych i złożone symulacje. Tak pojemna pamięć zwiększa ogólną wydajność systemu i umożliwia profesjonalistom wydajną pracę bez zakłóceń.



ThinkPad P14s i P16s to urządzenia Copilot+ PC wyróżniające się nadzwyczajną szybkością i inteligencją. Zaprojektowane zostały w celu optymalizacji przepływów pracy opartych na sztucznej inteligencji, co jest możliwe dzięki zwiększonej wydajności i wydłużonemu czasowi pracy baterii. Wykorzystują one również zunifikowaną architekturę pamięci, która pozwala na elastyczne przydzielanie pamięci pomiędzy CPU i GPU. Umożliwia to przeznaczanie do 75% pamięci systemowej na potrzeby GPU, co zapewnia wyjątkową responsywność i możliwość płynnej pracy nad wieloma projektami w trakcie wymagających działań graficznych. Ponadto sterownik graficzny jest certyfikowany przez niezależnych dostawców oprogramowania dla kluczowych aplikacji branżowych, gwarantuje optymalną wydajność, stabilność i niezawodność. Nowe mobilne stacje robocze z mocą przetwarzania AI na poziomie 82 TOPS bez wysiłku obsługują asystentów AI, usprawniających zarządzanie dokumentami, wirtualne spotkania, przyspieszających odpowiedzi na e-maile i tworzenie treści.



Stworzony do spersonalizowanej, produktywnej i bezpiecznej pracy

W najnowszym portfolio ThinkPad firma Lenovo wprowadziła spójny zestaw innowacji, które mają uczynić urządzenia inteligentniejszymi, bardziej dostępnymi i łatwiejszymi w zarządzaniu. Funkcje różnią się w zależności od modelu, ale ich punktem wspólnym jest poprawienie doświadczeń użytkownika. Obejmują one m.in.:

• Ulepszone funkcje współpracy, w tym kamery 5 MP RGB+IR i dźwięk Dolby Atmos z tłumieniem szumów Elevoc.

• Elastyczne, nowoczesne rozwiązania łączności z obsługą Wi-Fi 6E/73, opcjonalnym łączem 4G LTE i podwójnymi portami Thunderbolt 4.

• Więcej podzespołów wymienialnych przez klienta (CRU), umożliwiających łatwiejsze naprawy i wydłużenie cyklu życia (w tym bateria, klawiatura, WWAN, głośniki i wentylator – w zależności od modelu).

• Udogodnienia w zakresie dostępności i projektowania, takie jak dotykowe oznaczenia klawiatury, opakowania niezawierające plastiku i wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu w wybranych podzespołach5.

• Wbudowane narzędzia programowe, takie jak Lenovo Commercial Vantage, który pozwala użytkownikom z łatwością personalizować i zarządzać ustawieniami urządzenia, oraz Lenovo View, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy jakości rozmów wideo za pomocą funkcji takich jak automatyczne kadrowanie, rozmycie tła i korekcja kontaktu wzrokowego.

• Funkcje bezpieczeństwa ThinkShield zapewniające zabezpieczenia na poziomie systemu BIOS, bezpieczne czyszczenie i zintegrowaną kontrolę prywatności, pomagające chronić poufne dane i gwarantujące bezpieczeństwo klasy korporacyjnej.



Nowoczesny design dla mobilnego biznesu

Na podium tegorocznych aktualizacji plasuje się całkowicie przeprojektowany ThinkPad L13 Gen 6 i L13 2-in-1 Gen 6, oba dostępne zarówno w tradycyjnej obudowie, jak i konwertowalnym formacie 2-in-1. Odświeżona obudowa ma mniejszą powierzchnię, zoptymalizowaną budowę i lepszy stosunek wielkości ekranu do obudowy na poziomie do 84,7%, co zapewnia wrażenia wizualne na najwyższym poziomie. Nowy pasek komunikacyjny integruje kamerę 5 MP+IR z dodatkową kamerą skierowaną na zewnątrz (w wybranych modelach 2-in-1), umożliwia też łatwe przechwytywanie treści i wymianę plików w trakcie podróży.



Kluczowe usprawnienia to:

• Jaśniejsze opcje wyświetlania, z panelami 400 nitów, zapewniające lepszą widoczność w środowisku o zmiennym oświetleniu.

• Lekka i przemyślana konstrukcja, z górną pokrywą wykonaną w 50% z aluminium pochodzącego z recyklingu, ma nowoczesny i bardziej dopasowany kształt.

• Nowy układ portów i rozszerzone opcje łączności: w tym podwójny port Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.1 oraz opcjonalny czytnik kart inteligentnych.

• Wbudowany rysik w modelu L13 2-in-1 Gen 6 jest idealny do robienia notatek i szkicowania.



Narzędzia poprawiające produktywność i konfigurowalną moc

Zaktualizowane modele ThinkPad L14 Gen 6 i ThinkPad L16 Gen 2 są niezmiennie niezawodne i wszechstronne, co doceniają zespoły IT i użytkownicy końcowi. Modele te – teraz dostępne z najnowszymi platformami Intel i AMD – są zaprojektowane tak, aby zapewnić skalowalne rozwiązania dopasowywane do zmieniających się potrzeb biznesowych: to szeroki wybór konfiguracji, rozmiarów ekranów i zestawów funkcji, które są idealne do kompleksowych wdrożeń lub wdrożeń lokalnych, dostosowanych do specyficznych ról.



Kluczowe usprawnienia to:

• Jaśniejsze panele wyświetlacza zapewniają lepszą widoczność w różnych warunkach.

• Większa dostępność platform z szeroką gamą konfiguracji.



Inteligentne podejście do wydajności

Urządzenia z serii ThinkPad L pozwalają klientom wybrać platformy firm Intel i AMD, w tym najnowsze generacje procesorów:

• Procesory z serii Intel Core Ultra 200U i 200H oraz Intel vPro.

• Procesory mobilne w wersji do AMD Ryzen AI PRO 300.

Wszystkie modele przyczynią się do wzrostu wydajności i efektywności, a wybrane wersje ThinkPad L14 Gen 6 i L16 Gen 2 są wyposażone w mobilne procesory AMD Ryzen AI PRO serii 300. Te modele Copilot+ PC mają wysokowydajny procesor NPU o zdolności przetwarzania do 50 TOPS, a użytkownik zyska najlepszą jakość obrazu i dźwięku dzięki wbudowanym rozwiązaniom sztucznej inteligencji w systemie Windows 11.

Wszystkie komputery ThinkPad L14 Gen 6 i L16 Gen 2 mają do 64 GB pamięci RAM4 i do 2 TB pamięci masowej SSD4, a modele ThinkPad L13 Gen 6 i L13 2-in1 Gen 6 wykorzystują do 32 GB pamięci RAM4 i do 1 TB pamięci masowej SSD. Opcje te zapewniają elastyczne skalowanie wydajności, aby zaspokoić szereg potrzeb użytkowników – od podstawowej produktywności po bardziej wymagające zadania wieloetapowe i obciążenia wymagające dużej przestrzeni masowej.



Dodatki Premium: X1 Aura Editions we współpracy z Intel

Lenovo dodaje również opcje konfiguracji do swojego portfolio premium. ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition i ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition są teraz dostępne z najnowszymi procesorami Intel Core Ultra 200U i 200H oraz Intel vPro. Modele te są rozwinięciem wizji wprowadzonej w wariantach serii Intel Core Ultra 200V. Doświadczenie Lenovo w Aura Edition pozwoliło na wprowadzenie wyselekcjonowanych ulepszeń, które zapewniają profesjonalistom biznesowym najwyższej jakości zaawansowane narzędzia do współpracy, płynną personalizację, a także unikalny design. Oba urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wyjątkowej mobilności: charakteryzują się ultralekką konstrukcją, wysokim stosunkiem wielkości ekranu do obudowy, inteligentnymi funkcjami współpracy dzięki Lenovo View oraz dźwiękiem Dolby Atmos. Dzięki nowym opcjom procesora użytkownicy indywidualni mogą cieszyć się lepszą responsywnością i efektywnością energetyczną, a zespoły IT mają dostęp do funkcji bezpieczeństwa i zarządzania, które są charakterystyczne dla flagowej serii ThinkPad X1 firmy Lenovo.



Dostępnośc i ceny w regionie EMEA

• ThinkPad P14s AMD Gen 6 będzie dostępny od Maja 2025, a jego cena startowa ma wynosić 1379 euro bez VAT.

• ThinkPad P16s AMD Gen 4 będzie dostępny od Maja 2025, a jego cena startowa ma wynosić 1419 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkPad L13 Gen 6 będzie dostępny od Czerwca 2025, a jego cena startowa ma wynosić 1069 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6 będzie dostępny od Czerwca 2025, a jego cena startowa ma wynosić 1199 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkPad L14 Gen 6 będzie dostępny od Czerwca 2025, a jego cena startowa ma wynosić 1099 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkPad L16 Gen 6 będzie dostępny od Czerwca 2025, a jego cena startowa ma wynosić 1099 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition z Intel Core Ultra 200 series będzie dostępny od Maja 2025, a jego cena startowa ma wynosić 1679 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Aura Edition z Intel Core Ultra 200 series będzie dostępny od Maja 2025, a jego cena startowa ma wynosić 1879 euro bez VAT.



Ceny i dostępność w Polsce zostaną podane wkrótce.





























źródło: Info Prasowe - Lenovo