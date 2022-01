Antec NX700 Mid-Tower

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dość dawno nie było nic słychać o nowościach firmy Antec... Ale marka ma się dobrze i właśnie pokazała swoją najnowszą obudowę komputera w klasie Mid-Tower. Model NX700 o wymiarach 440 mm x 220 mm x 492 mm (D x W x H), pomieści w sobie karty graficzne o długości do 340 mm, wieżowe coolery o wysokości radiatora do 170 mm oraz chłodnice zestawów AIO w rozmiarze 360 mm na froncie i 280 mm na górze obudowy. Dodatkowo w standardzie otrzymamy dwa wentylatory 185mm z podświetleniem ARGB LED z przodu i 120mm z tyłu. W spodnim tunelu możemy wyeksponować nasz zasilacz oraz ukryć duże dyski-magazyny, natomiast dla dwóch nośników SSD przewidziano miejsce na tyle tacy płyty głównej. Rekomendowana cena "Antka" NX700, to 84.99 Euro.























Źródło: TechPowerUP