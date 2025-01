Aplikacja EKG dostępna dla klientów Garmin w Europie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Garmin ogłosiła, że od 15.01.2025 aplikacja EKG jest dostępna w Australii i Unii Europejskiej dla użytkowników kompatybilnych zegarków – m.in. serii Venu serii 3, fēnix 8 1.2. Aplikacja EKG umożliwia rejestrowanie rytmu serca i sprawdzanie oznak migotania przedsionków (AFib) w dowolnym momencie. Użytkownicy mogą korzystać z aplikacji EKG do rejestrowania 30-sekundowego EKG i przeglądania zapisu rytmu serca natychmiast na zegarku lub, opcjonalnie, później w aplikacji Garmin Connect na smartfonie. Podczas zapisu EKG, aplikacja EKG wykorzystuje czujniki w kompatybilnym smartwatchu Garmin do rejestrowania sygnałów elektrycznych, które regulują bicie serca.









Następnie aplikacja EKG analizuje ten zapis w celu wykrycia oznak migotania przedsionków. Ponadto, użytkownicy mają możliwość zsynchronizowania pomiarów z aplikacji EKG z profilem Garmin Connect. W aplikacji Garmin Connect dostępna będzie wówczas historię zapisów z aplikacji EKG i możliwość stworzenia raportu, do udostępniania lekarzowi.



Po niedawnym uzyskaniu zezwoleń regulacyjnych w Unii Europejskiej i Australii, aplikacja EKG jest teraz dostępna dla klientów w tych regionach i wymaga najnowszej wersji aplikacji Garmin Connect i oprogramowania smartwatcha. Garmin zamierza nadal rozszerzać swoją ofertę produktów obsługujących aplikację EKG będzie i wprowadzać ją w nowych regionach zgodnie z niezbędnymi zatwierdzeniami regulacyjnymi. Więcej informacji na temat aplikacji EKG i sposobu jej konfiguracji można znaleźć na stronie Garmin.com/ECG.

























źródło: Info Prasowe - Garmin