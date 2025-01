Panasonic WPS2 - bezprzewodowy system prezentacji PressIT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Panasonic Connect Europe zaprezentował najnowszą wersję bezprzewodowego systemu prezentacji PressIT — serię WPS2. Nowa technologia jest dostępna od ręki i została zaprojektowana tak, aby zapewnić bezproblemową, bezstresową i wysoce efektywną współpracę i komunikację w środowiskach zawodowych i edukacyjnych. PressIT, to zaawansowane rozwiązanie do prezentacji typu plug-and-play, zaprojektowane z myślą o usprawnieniu komunikacji online w środowisku korporacyjnym i edukacyjnym. System umożliwia użytkownikom bezprzewodowe wyświetlanie obrazu z ekranu komputera, tabletu lub smartfona na wyświetlaczu lub projektorze. Dzięki prostocie obsługi, PressIT nie wymaga żadnych przewodów ani instalacji dodatkowego oprogramowania. System PressIT jest traktowany jak integralna część urządzenia, dzięki czemu może być bezpiecznie używany, nawet w komputerach o restrykcyjnych wymaganiach bezpieczeństwa.







Dzięki intuicyjnym rozwiązaniom, użytkownicy mogą w prosty sposób podłączyć PressIT i wyświetlać obrazy w wysokiej jakości 4K za pomocą jednego przycisku. PressIT umożliwia zespołom spotkanie się i zaprezentowanie treści dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne. System jest wyjątkowo szybki i łatwy w obsłudze, a brak potrzeby instalacji oprogramowania eliminuje niepotrzebne opóźnienia w konfiguracji, co zapewnia płynność i efektywność spotkań.



Najnowsza wersja systemu wyposażona jest w bezprzewodową sieć LAN w paśmie 6 GHz, co zwiększa liczbę dostępnych kanałów połączeniowych, zapewniając jeszcze większą elastyczność w instalacji. Dodatkowo, ulepszona funkcja multicast eliminuje konieczność korzystania z routera podczas jednoczesnego wyświetlania obrazu z jednego komputera na wielu wyświetlaczach, co jest szczególnie przydatne podczas seminariów i sesji szkoleniowych.



PressIT umożliwia podłączenie do 32 urządzeń oraz wyświetlanie nawet czterech ekranów jednocześnie, dzięki czemu użytkownicy mogą natychmiast przystąpić do współpracy, porównywania dokumentów i dzielenia się pomysłami, czyniąc prezentacje prostszymi i bardziej efektywnymi. System jest również kompatybilny z urządzeniami mobilnymi, umożliwiając łatwe udostępnianie ekranu nie tylko z komputerów, ale także z tabletów i smartfonów. Obsługiwany jest przez różne urządzenia, niezależnie od systemu operacyjnego.



Firma Panasonic dba o to, aby produkty były możliwie jak najbardziej przyjazne dla środowiska, dlatego opakowanie i forma zostały znacznie zmodyfikowane, zmniejszając ilość wymaganego tworzywa sztucznego nawet o 64%.

















źródło: Info Prasowe - Panasonic