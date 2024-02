Arctic Liquid Freezer III AIO już niebawem...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Systemy AIO firmy Arctic Liquid serii Freezer dość szybko zdobyły uznanie użytkowników komputerów, a szczególnie jej druga odsłona Freezer II, w której udanie połączono dużą wydajność z dość atrakcyjną ceną. Mimo wpadki z wadliwymi uszczelkami, do której firma się szybko przyznała i ogłosiła darmową kampanię serwisową, "dwójka" dzięki pojemnej chłodnicy o wysokości 3.8 centymetra i głowicy z trwałą pompką oraz wentylatorkiem dochładzającym sekcję zasilania na płycie, okazała się hitem sprzedaży, szczególnie gdy dołączyła do niej wersja z podświetlanymi wentylatorami. Wiem co mówię, bo sam prywatnie posiadam ten cooler. Niektórzy jednak narzekali na mało wyszukany design głowicy, więc teraz producent prezentuje nam nową odmianę tego schładzacza... Arctic Liquid Freezer III AIO.







Nadal będziemy mogli wybierać wersje bez podświetlenia, jak i z iluminacją LED ARGB, ale reszta urządzenia przeszła sporo zmian. Wysoka chłodnica (3.8 cm), zyskała większą powierzchnię odprowadzenia ciepła przez zbliżenie finów do krawędzi ramy, natomiast głowica zmieniła kształt i system nawiewu dla sekcji zasilania płyty głównej VRM. Teraz jej kształt pozwala zwiększyć szerokość strumienia powietrza, a duża turbina ma zapewnić większą jego wydajność. Dodatkowo w wersji LED zapewniono podświetlenie pierścienia imitującego łopatki turbiny. AIO będzie dostępne w wersjach 240 (240 mm x 120 mm), 280 (280 mm x 140 mm), 360 (360 mm x 120 mm) i 420 (420 mm x 140 mm).



Szczegółowe specyfikacje, takie jak wydajność chłodzenia, specyfikacje wentylatorów oraz ceny poszczególnych wersji, poznamy w miarę zbliżania się oficjalnego debiutu produktu, ale jego daty jeszcze nie ogłoszono.

























