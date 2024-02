Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Thermaltake View 270 TG ARGB, to kolejna obudowa typu "akwarium", ale tym razem dedykowana zwolennikom komputerów opartych na płytach głównych E-ATX (lub oczywiście mniejszych). Konstrukcja o wymiarach 230 mm x 454 mm x 456 mm (WxDxH), waży 6.3 kilograma, a jej ramę i poszycie wykkonano ze stali SECC. W środku zmieścimy kartę graficzną o długości do 42 cm, schładzacz wieżowy o wysokości do 18 cm na górze przyszykowano miejsce na trzy wentylatory 120mm lub jedną chłodnicę 360 mm, podobnie jest na dole, natomiast na boku można umieścić kolejne dwa wentylatorki lub chłodnicę 240mm. Muszę przyznać, że ta obudowa bardzo mi się podoba, szczególnie że będzie dostępna aż w czterech kolorach, czarnym, błękitnym, kremowym i białym. Ceny jeszcze nie podano.



























Źródło: TechPowerUP