Aromatyzer Inoly Fire z efektem płomienia

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na naszym rynku premierę ma aromatyzer polskiej marki Inoly – model Fire. Mimo małego rozmiaru – ok. 10x10x10 cm możliwe jest korzystanie niego do 5 godzin. Urządzenie wyróżnia zastosowanie efektu płomienia, co dodatkowo nadaje mu funkcję dekoracyjną. Aromatyzer posiada także funkcję podświetlenia LED zbiornika, za pomocą pilota możliwy jest wybór między aż ośmioma kolorami. Inoly Fire charakteryzuje cicha praca oraz opcja automatycznego wyłączania, gdy zabraknie w nim wody. Inoly to marka własna polskiej firmy 4cv Mobile.







Aromatyzer z efektem płomienia i podświetleniem

Premierowo na naszym rynku dostępny jest aromatyzer Inoly Fire o mocy 10W. Urządzenie posiada zbiornik na wodę o pojemności 130 ml, co gwarantuje jego działanie po napełnieniu nawet do 5 godzin. Po dodaniu olejku eterycznego w pomieszczeniu unosi się przyjemny zapach. Zastosowane podświetlenie LED wydobywającej się z urządzenia pary wodnej na pomarańczowo daje efekt płomienia. Dodatkowo aromatyzer posiada dekoracyjną funkcję podświetlenia zbiornika z wodą na jeden z ośmiu dostępnych kolorów. Wygodę obsługi urządzenia podnosi dołączony pilot, którym możemy zarówno włączyć aromatyzer, jak i modyfikować podświetlenie.



Kompaktowa budowa i cicha praca

Dzięki kompaktowym wymiarom i eleganckiemu designowi Inoly Fire doskonale komponuje się w każdym wnętrzu, stanowiąc zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne uzupełnienie przestrzeni. Aromatyzer Inoly Fire charakteryzuje się cichą pracą – jedynie około 25 db oraz kompaktowym rozmiarem – jego wymiary to 99 x 99 x 100 mm. Bezpieczeństwo podnosi opcja automatycznego wyłączania, gdy w urządzeniu nie ma już wody. Dzięki możliwości dodania olejków eterycznych urządzenie może pozytywnie wpłynąć na nastrój, pomagając w redukcji stresu i poprawie jakości snu. Jest to rozwiązanie także dla osób poszukujących narzędzi do domowej aromaterapii.



Aromatyzer Inoly Fire dostępny jest w kolorze białym w cenie 100 PLN.





























źródło: Info Prasowe - 4cv Mobile