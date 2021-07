Astell&Kern - dwa nowe odtwarzacze

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Astell&Kern, globalny lider w segmencie urządzeń przenośnych klasy premium wprowadza we współpracy z amerykańską firmą Campfire Audio nowy model słuchawek dokanałowych: AK SOLARIS X. Słuchawki te bazują na flagowym modelu marki Campfire Audio, czyli Solaris 2020, jednakże zostały zaprojektowane i dostrojone specjalnie do współpracy z odtwarzaczami marki Astell&Kern. Sprawia to, iż stają się on wymarzonym partnerem dla przenośnych odtwarzaczy koreańskiego producenta, ustawiając jednocześnie nowy punkt odniesienia. Solaris X oferuje pełne, nasycone a jednocześnie rozdzielcze i referencyjne brzmienie, które stało się także synonimem najwyższej klasy urządzeń spod znaku Astell&Kern. Solaris X to wersja limitowana, która ukaże się jedynie w ilości 500 egzemplarzy. Do Polski trafi zaledwie 15 sztuk.







Astell&Kern Solaris X są ręcznie składane w Portland w stanie Oregon z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki. A jednocześnie każda para jest strojona i parowana przez doświadczonych specjalistów. Sprawia to, że słuchawki te są kulminacją wiedzy oraz uznanego brzmienia marek Campfire Audio oraz Astell&Kern. A jednocześnie posiadają wiele unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych, które jednocześnie zostały uznane przez wymagających słuchaczy na całym świecie.



T.A.E.C. – unikatowa konstrukcja komory akustycznej

Autorski przetwornik typu zbalansowana armatura, jaki został skonstruowany specjalnie dla słuchawek AK SOLARIS X jest nieco mniejszy, niż jego poprzednik a pomimo tego oferuje tak samo szerokie pasmo w wysokich rejestrach, pozbawione całkowicie sybilantów, przez co dźwięk nie jest w żadne sposób męczący. Przetwornik ten współpracuje z unikalnym i opatentowanym przez Campfire Audio systemem T.A.E.C. System ten to specjalna konstrukcja komory przed przetwornikiem wysokotonowym, która sprawia, iż gra on bezpośrednio do ucha. A to z kolei zapewnia niezrównaną definicję oraz realizm przekazu najwyższych częstotliwości.



Spolaryzowana dostrojona komora

Kolejny przetwornik armaturowy zapewnia bogate przekazanie częstotliwości średnich, a specjalny przetwornik dynamiczny o średnicy 10mm jest zoptymalizowany do pracy w specjalnie dostrojonej komorze. Poprzez zastosowanie konkretnych wielkości wewnętrznych przestrzeni, zarówno przed, jak i za przetwornikami możliwe jest uzyskane dźwięku o ogromnej skali z mniejszych przetworników. W tym konkretnym przypadku konstrukcji hybrydowej sprawia to, że specjalnie dostrojono brzmienie tak, aby uzyskać głęboki i wyrafinowany charakter nie tylko najniższych tonów, ale także i środka pasma.



Zoptymalizowana i precyzyjnie wykonana za pomocą druku 3D obudowa

Słuchawki marki Campfire Audio są rozpoznawalne i docenianie na całym świecie. Nic więc dziwnego, że także i w tym przypadku mamy do czynienia z najwyższą dbałością o każdy, nawet najdrobniejszy detal. Każda słuchawka posiada wydrukowaną w technice 3D wewnętrzną strukturę komór. Sprawia to, iż zarówno każdy przetwornik pracuje w optymalnych dla siebie warunkach, jak i zapewnia też perfekcyjną integrację w jeden holograficzny i realistyczny przekaz muzyczny.



Najwyższej klasy akcesoria i dbałość o ekologię

AK SOLARIS X dostarczany jest z nową wersją kabla słuchawkowego typu Litz wykonanego ze srebra o czystości 4N, które jednocześnie posiada specjalną otulinę zapewniającą elastyczność i niezrównaną wygodę użytkowania. Co równie istotne, przewód ten zapewnia nie tylko najwyższy poziom transparentności, ale i oferuje też wyrafinowaną barwę i gładkość przekazu. Całość uzupełnia specjalny korkowy pokrowiec. Jest on tworzony ręcznie przez niepełnosprawnych ludzi w Portugalii. W ten sposób producent wspomaga ludzi, którzy tego potrzebują dodając jednocześnie niepowtarzalny element z duszą do całego zestawu.



Słuchawki trafią do sprzedaży na początku lipca i będzie można je odsłuchać oraz kupić w cenie 7499 PLN brutto w sieci sklepów HiFiPRO oraz MP3Store.





Astell&Kern KANN ALPHA

Drugą z nowości, jaką prezentuje koreański producent to specjalna wersja kolorystyczna Urbanely Blue znakomitego odtwarzacza KANN ALPHA. Odtwarzacz ten posiada nie tylko najwyższej jakości cyfrowy tor audio, ale także znakomity i niezwykle mocny wzmacniacz słuchawkowy oraz świetnie zaimplementowaną łączność bezprzewodową wspierającą przesył dźwięku HD. KANN ALPHA to już trzecia generacja hi-endowych odtwarzaczy firmy Astell&Kern, która posiada nie tylko szeroką funkcjonalność, ale jest w stanie napędzić praktycznie każde, nawet najbardziej wymagające słuchawki na rynku.



Urządzenie wspiera większość platform streamingowych dostępnych na rynku a to dzięki temu, że odtwarzacz wspiera format Android APK. Oprócz Tidal czy Qubuz możemy zainstalować dodatkowe aplikacje takie, jak np. Spotify, Amazon Music, Apple Music, Audible, BBC Radio, Bandcamp, Deezer, SiriusXM, Tidal, TuneIn… Od niedawna Kann Alpha zapewnia również pełne wsparcie dla platformy Roon, co umożliwia strumieniowanie audio ze wszelkich zasobów internetowych dostępnych w naszej sieci bezpośrednio do naszego odtwarzacza.



Kann Alpha kosztuje 5890 PLN brutto i można zapoznać się z jego możliwościami w sieci sklepów HiFIPro oraz MP3Store.

































Źródło: Info Prasowe / MIP