HP prezentuje Pavilion Aero

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HP pod koniec czerwca br. zaprezentowała najlżejszy jak dotąd laptop konsumencki w swoim portfolio. Ważący mniej niż 1 kilogram Pavilion Aero 13 zapewnia nieskazitelną, zrównoważoną konstrukcję oraz moc niezbędną do rozrywki, komunikacji i najlepszej efektywności. HP wprowadziło również monitory HP M24fwa FHD i HP M27fwa FHD do linii monitorów M-Series, wyposażonych we wbudowany system audio. Najnowsze monitory należą do pierwszej na świecie serii monitorów z certyfikatem Eyesafe, wykonanych z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oceanicznego.







Pavilion Aero 13 jest najlżejszym laptopem konsumenckim w portfolio HP, o wadze poniżej 1 kilograma oraz pierwszym laptopem Pavilion z obudową wykonaną w całości z aluminium magnezowego, a także wąskimi ramkami z 4 stron, zapewniającymi trwałość i wysoką jakość. Dostępny w kolorach bladoróżowego złota (Pale Rose Gold), ciepłego złota (Warm Gold), ceramicznej bieli (Ceramic White) i naturalnego srebra (Natural Silver), jest pierwszym laptopem Pavilion z 90% współczynnikiem proporcji ekranu do obudowy – dzięki czemu można z łatwością wyświetlać więcej treści.



Pavilion Aero 13 otrzyma możliwość aktualizacji do systemu Windows 11 jeszcze w tym roku, i jest wyposażony w najnowszy procesor mobilny AMD Ryzen 7 5800U z układem graficznym AMD Radeon, który zapewnia szybką reakcję podczas pracy lub przeglądania stron internetowych, a także płynne wyświetlanie szczegółów podczas oglądania filmów. Wi-Fi 6 i do 10.5 godziny pracy na baterii umożliwiają szybką oraz niezawodną łączność bezprzewodową oraz swobodną pracę w domu lub w podróży. Pavilion Aero 13 to pierwszy laptop firmy o przekątnej 13.3 cala, proporcjach 16:10 i rozdzielczości 2.5K (2560 x 1600 pikseli), z 10% większą przestrzenią do oglądania w pionie, niż w przypadku tradycyjnych proporcji 16:9, dzięki czemu obrazy i tekst na ekranie stają się wyraźniejsze. Dzięki jasności 400 nitów użytkownik może przeglądać strony internetowe i oglądać filmy również w świetle słonecznym, podczas gdy 100% sRGB dla szerszej palety kolorów zapewnia wysoką jakość obrazu i nasycenie barw.



Pavilion Aero 13 stanowi odzwierciedlenie zasad zrównoważonego rozwoju w praktycznie każdym aspekcie. Do jego produkcji użyto tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, dzięki czemu ponad 6000 plastikowych butelek nie trafiło do oceanów. Urządzenie jest pokryte farbą na bazie wody, co pomaga ograniczyć emisję lotnych związków organicznych, a jego pudełko zewnętrzne oraz wykonane z włókien poduszki pochodzą w 100% ze zrównoważonych źródeł i nadają się do recyklingu. Pavilion 13 Aero posiada również certyfikat EPEAT Gold oraz Energy Star, a także jest częścią programu HP Planet Partners – łatwego i bezpiecznego sposobu zbierania zużytych produktów do odsprzedaży i recyklingu, wspierającego bardziej ekologiczną, niskoemisyjną gospodarkę. Wszystko to jest częścią wysiłków HP, by stworzyć najbardziej zrównoważoną ofertę komputerów PC na świecie.





Rozszerzenie pierwszej na świecie serii monitorów z certyfikatem Eyesafe

Ponieważ coraz więcej osób buduje swoje idealne domowe centrum do pracy, zabawy i nauki, HP rozszerzyło swoją linię monitorów M-Series o 24- i 27-calowe modele z wbudowanym systemem audio. Monitory HP M24fwa FHD i HP M27fwa FHD usprawniają konfigurację, dzięki minimalistycznej konstrukcji, innowacyjnemu zarządzaniu kablami i zintegrowanym, podwójnym głośnikom, które zapewniają swobodną rozrywkę, taką jak strumieniowe oglądanie seriali, przeglądanie Internetu i gry. Dzięki temu możemy korzystać z technologii AMD FreeSync, aby grać w gry lub oglądać filmy bez zacinania się i rozrywania obrazu, a także łatwo dostosowywać ustawienia za pomocą HP Display Center. Technologii HP Eye Ease i certyfikowanej technologii Eyesafe, która nie pogarsza 99% jakości kolorów RGB pozwala natomiast odpocząć naszym oczom. Oba monitory są wykonane w 85% z materiałów pochodzących z recyklingu, w 5% z tworzyw sztucznych, a także z opakowań pochodzących ze zrównoważonych źródeł i nadających się do recyklingu.



Ceny i dostępność

• HP Pavilion Aero 13 będzie dostępny w Polsce pod koniec lipca br. w cenie od 3799 PLN.

• Monitor HP M24fwa FHD będzie dostępny w Polsce w sierpniu br. w cenie od 799 PLN.

• Monitor HP M27fwa FHD będzie dostępny w Polsce w sierpniu br. w cenie od 999 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / HP